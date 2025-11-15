FOTO | Gesturi mici, bucurii mari: Cadouri pentru copiii internați la Secția de Pediatrie a Spitalului Județean Alba Iulia
În luna noiembrie 2025, Grădinița cu Program Prelungit Step by Step nr. 12 din Alba Iulia a marcat, ca în fiecare an, „Ziua Îngerilor”, în cadrul proiectului „Îngerașul meu”, desfășurat în parteneriat cu Grădinița „Căsuța cu povești” din Bistrița.
Cu acest prilej, copiii grădiniței, alături de părinții lor, au pregătit cutii cu daruri menite să aducă bucurie celor aflați în suferință.
În spiritul generozității și al faptelor bune, colectivul Grădiniței Step by Step nr. 12, împreună cu doamna director, prof. Veronica Suciu, a decis ca o parte dintre aceste daruri să fie oferite copiilor internați pe Secția de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.
Astfel, în data de 14 noiembrie 2025, prof. Veronica Suciu, director al grădiniței, împreună cu prof. Alexandra Ghenescu, au vizitat secția și le-au oferit micuților pacienți cadouri care le-au înseninat ziua, aducând zâmbete și momente de bucurie celor aflați în spital.
„Oamenii care au bunătate și dragoste se aseamănă cu îngerii, care transmit bucurie și veselie oriunde s-ar afla”, au subliniat cadrele didactice, citându-l pe Sf. Paisie Aghioritul, ca mesaj de încurajare și solidaritate.
