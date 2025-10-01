FOTO | George Bursuc, din Câmpeni, locul I la MTB Odyssey 2025: Traseu de 27 km, cu diferență de nivel de 950 de metri, parcurs de ciclistul din Câmpeni

George Bursuc, locul I la MTB Odyssey 2025

George Bursuc, originar din Câmpeni, s-a clasat pe locul I la MTB Odyssey 2025, concurs de mountain bike organizat la Băișoara, în județul Cluj.

Ciclistul moț a parcurs un traseu de 27 km, cu diferență de nivel de 950 de metri.

Concursul este cunoscut pentru traseele sale solicitante, ce includ urcări susținute și coborâri tehnice, desfășurate pe poteci montane din Munții Apuseni.

Evenimentul atrage rideri din toată țara și este potrivit atât pentru amatori bine pregătiți, cât și pentru rideri avansați.

Tot în luna septembrie 2025, George Bursuc a ocupat locul 1 la categoria 19-29 ani, la Bistrița Bike Marathon, pe traseul mediu, de 31 km, cu 900 m diferență de nivel.

„Deși m-am rătăcit și am pierdut timp prețios, am tras maxim și am recuperat poziția pe care mă aflam înainte de „incident””, relata atunci tânărul ciclist moț.

George Bursuc și-a trecut recent în palmares și alte performanțe:

*Locul I la Alba Carolina Bike Race – Alba Iulia

* Două locuri III la Turul Ciclist & Cros – Drumul Aurului, Brad – Ediția a XI-a

