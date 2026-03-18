FOTO | Frații Petru și Matei Joldeș, elevi ai Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, calificați la faza națională a Olimpiadei de Religie

Frații Petru și Matei Joldeș, elevi ai Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, calificați la faza națională a Olimpiadei de Religie

Noi performanțe școlare de excepție pentru frații Petru și Matei Joldeș, elevi ai Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia.

Petru Joldeș și Matei Joldeș au obținut rezultate deosebite la Faza județeană a Olimpiadei de Religie – Cultul Baptist și Cultul Creștin după Evanghelie și Calificarea la Faza națională a Olimpiadei.

Matei a obținut Locul I la clasa a VI-a, iar Petru, locul I la clasa a VIII-a.

„Felicitări elevilor și celor care i-au îndrumat! Suntem mândri de voi!”

Vă mulțumim pentru popularizarea acestor rezultate remarcabile!”, au transmis reprezentanții Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia.

