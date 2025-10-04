FOTO | Fosta gimnastă de elită Andreea Cacovean în mijlocul a sute de elevi din Sălciua, Ocoliș, Baia de Arieș și Poșaga

Fosta gimnastă de elită Andreea Cacovean în mijlocul elevilor din Sălciua, Ocoliș, Baia de Arieș și Poșaga

Caravana „BeActive Edenia” a ajuns, vineri, 3 octombrie 2025, în localitatea Sălciua.

Peste 200 de elevi, din Sălciua, Ocoliș, Baia de Arieș și Posaga au avut parte de o experiență sportivă memorabilă, alături de Andreea Cacovean, fostă gimnastă de elită, și Cosmin Tabără, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport.

Andreea Cacovean, multiplă medaliată la competițiile internaționale și una dintre gimnastele de referință ale generației sale, a dat tonul mișcării, conducând încălzirea alături de copii, apoi i-a antrenat în diverse jocuri și activități sportive.

Înainte de începerea activităților, elevii au primit echipamente sportive, iar la final au îmbrățișat-o cu entuziasm, i-au cerut autografe și au făcut împreună zeci de fotografii care le vor rămâne amintiri prețioase.

Evenimentul s-a desfășurat la Căminul Cultural din Sălciua.

A fost o zi plină de energie, mișcare și bucurie, menită să sublinieze importanța practicării sportului de către tineri.

foto: Agenția Națională pentru Sport

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI