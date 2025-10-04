FOTO | Fosta gimnastă de elită Andreea Cacovean în mijlocul a sute de elevi din Sălciua, Ocoliș, Baia de Arieș și Poșaga
Fosta gimnastă de elită Andreea Cacovean în mijlocul elevilor din Sălciua, Ocoliș, Baia de Arieș și Poșaga
Caravana „BeActive Edenia” a ajuns, vineri, 3 octombrie 2025, în localitatea Sălciua.
Peste 200 de elevi, din Sălciua, Ocoliș, Baia de Arieș și Posaga au avut parte de o experiență sportivă memorabilă, alături de Andreea Cacovean, fostă gimnastă de elită, și Cosmin Tabără, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport.
Andreea Cacovean, multiplă medaliată la competițiile internaționale și una dintre gimnastele de referință ale generației sale, a dat tonul mișcării, conducând încălzirea alături de copii, apoi i-a antrenat în diverse jocuri și activități sportive.
Înainte de începerea activităților, elevii au primit echipamente sportive, iar la final au îmbrățișat-o cu entuziasm, i-au cerut autografe și au făcut împreună zeci de fotografii care le vor rămâne amintiri prețioase.
A fost o zi plină de energie, mișcare și bucurie, menită să sublinieze importanța practicării sportului de către tineri.
foto: Agenția Națională pentru Sport
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Specializare în premieră în România la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: 30 de „boboci” la Logistică Operațională DUAL
Specializare în premieră în România la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia În cadrul Facultății de Științe Economice a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) există din anul universitar 2025-2026 o specializare în premieră în România. Este vorba de Logistică Operațională DUAL. „Avem primii 30 de studenți la specializarea Logistică Operațională dual, […]
4 octombrie 2025 | Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere!
4 octombrie 2025 | Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba! Conduceți responsabil și respectați normele rutiere! Polițiștii rutieri acționează astăzi, 4 octombrie 2025, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]
VIDEO | Nesimțire la cote maxime în Alba. O femeie își face curat în mașină, apoi aruncă mizeria într-o parcare: ,,Unii chiar nu au cei 7 ani de acasă”
VIDEO | Nesimțire la cote maxime în Alba. O femeie își face curat în mașină, apoi aruncă mizeria într-o parcare: ,,Nu ne mai facem bine niciodată!” O scenă care dovedește că pentru unii regulile bunului simț par opționale a fost surprinsă într-o parcare din Alba Iulia, în data de 3 octombrie, în jurul orei 16:30. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu, comparație între Estonia și România: ,,La ei, impozitul pe profit este ZERO, iar oamenii plătesc un singur impozit de 22%. Fără CAS, CASS. Relația dintre statul român și populație este ca o relație între stăpân și sclavi”
Economistul Radu Georgescu, comparație între Estonia și România: ,,La ei, impozitul pe profit este ZERO, iar oamenii plătesc un singur...
Ce se întâmplă dacă ai permis pentru mașină automată și conduci una manuală
Ce riscuri există dacă ai permis pentru mașină automată și conduci una manuală Mașinile cu transmisie automată au devenit tot...
Știrea Zilei
VIDEO | Aventuri Culinare la Ighiu în 2025! Preparate gătite la foc deschis de 10 echipe din țară și străinătate. Ce specialități puteți descoperi
VIDEO | Aventuri Culinare la Ighiu în 2025! Preparate gătite la foc deschis de 10 echipe din țară și străinătate...
Turismul din Alba, în scădere în iulie 2025 față de aceeași lună din 2024: Aproape 6.100 de turiști străini au vizitat județul în a doua lună de vară. Hotelurile, preferate pentru înnoptări
Turismul din Alba, în scădere în iulie 2025 față de aceeași lună din 2024: Aproape 6.100 de turiști străini au...
Curier Județean
FOTO | Specializare în premieră în România la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: 30 de „boboci” la Logistică Operațională DUAL
Specializare în premieră în România la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia În cadrul Facultății de Științe Economice a...
4 octombrie 2025 | Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere!
4 octombrie 2025 | Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba! Conduceți responsabil și respectați normele rutiere! Polițiștii rutieri...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și verificare video a autoturismelor
Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și...
Opinii Comentarii
4 octombrie: Ziua Internațională a Animalelor. 10 moduri prin care poți sărbători ”World Animal Day”
4 octombrie: Ziua Internațională a Animalelor. 10 moduri prin care poți sărbători ”World Animal Day” Ziua Internațională a Animalelor este...
În 4 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei
În 4 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei Sfântul Ierotei era unul din sfetnicii Areopagului,...