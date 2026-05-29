FOTO | ,,Fluturașii” de la Grădinița „Scufița Roșie” din Alba Iulia, activități de Ziua Copilului, alături de părinți. Doi porumbei reali au stârnit emoție și entuziasm în rândul copiilor

Ioana Oprean

acum 3 ore

,,Fluturașii” de la Grădinița „Scufița Roșie” din Alba Iulia, activități de Ziua Copilului, alături de părinți. Doi porumbei reali au stârnit emoție și entuziasm în rândul copiilor

,,Fluturașii” de la Grădinița „Scufița Roșie” din Alba Iulia au desfășurat o serie de activități de Ziua Copilului, alături de părinți. Doi porumbei reali au fost ,,invitații” surpriză ai zilei, stârnind emoție și entuziasm în rândul copiilor de grupă mijlocie.

La Grădinița cu Program Prelungit „Scufița Roșie” din Alba Iulia, grupa mijlocie „Fluturași”, Ziua Internațională a Copilului a fost marcată printr-o activitate educativă desfășurată alături de părinți, sub coordonarea doamnelor profesoare pentru educație timpurie Bâgiu Paraschiva și Morariu Andreea Ioana.

Copiii au realizat porumbei pictați și fluturași din carton colorat, sârmă plușată și pomponi, într-un demers creativ care a încurajat colaborarea și exprimarea artistică. Un element simbolic al activității a fost un porumbel decorativ realizat în culorile drapelelor tuturor popoarelor lumii, expresie a păcii și unității.

Momentul care a atras cel mai mult atenția a fost apariția a doi porumbei reali, invitați surpriză ai evenimentului, care au stârnit emoție și entuziasm în rândul copiilor.

Activitatea a fost completată de un scurt moment artistic susținut de copii, precum și de o expoziție cu lucrările realizate, amenajată în curtea grădiniței, care a transformat spațiul într-o veritabilă galerie a copilăriei.

