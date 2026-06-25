Curier Județean

FOTO | Finanțare de peste 4 milioane de lei pentru reabilitarea Parcului Dendrologic din Ciumbrud: ,,Vom reda strălucirea unui loc simbolic”

Bogdan Ilea

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Finanțare de peste 4 milioane de lei pentru reabilitarea Parcului Dendrologic din Ciumbrud: ,,Vom reda strălucirea unui loc simbolic”

O finanțare de peste 4 milioane de lei pentru reabilitarea Parcului Dendrologic din Ciumbrud a fost obținută de administrația locală din Aiud. 

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Anunțul a fost făcut printr-o postare pe o rețea de socializare de către primarul din Aiud, spunând că: ,,prin această investiție vom reda strălucirea unui loc simbolic pentru Ciumbrud și pentru întregul municipiu Aiud, transformându-l într-un spațiu modern, atractiv și primitor pentru locuitori și turiști.”

Mesajul integral publicat este următorul:

Pentru că tot este Sărbătoarea Rozelor, nu pot să nu vă împărtășesc o veste și mai bună!

Am reușit să obținem o finanțare de peste 4 milioane de lei pentru reabilitarea Parcului Dendrologic din Ciumbrud, unul dintre cele mai frumoase și mai valoroase locuri ale comunității noastre.

Aiudul marilor proiecte prinde contur! După investițiile în infrastructură, mobilitate urbană, educație și sănătate, continuăm să atragem fonduri pentru proiecte care pun în valoare identitatea și frumusețea locurilor noastre.

Prin această investiție vom reda strălucirea unui loc simbolic pentru Ciumbrud și pentru întregul municipiu Aiud, transformându-l într-un spațiu modern, atractiv și primitor pentru locuitori și turiști.

Continuăm să construim, să dezvoltăm și să aducem investiții importante pentru comunitatea noastră.

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