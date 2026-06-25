FOTO | Finanțare de peste 4 milioane de lei pentru reabilitarea Parcului Dendrologic din Ciumbrud: ,,Vom reda strălucirea unui loc simbolic”
Finanțare de peste 4 milioane de lei pentru reabilitarea Parcului Dendrologic din Ciumbrud: ,,Vom reda strălucirea unui loc simbolic”
O finanțare de peste 4 milioane de lei pentru reabilitarea Parcului Dendrologic din Ciumbrud a fost obținută de administrația locală din Aiud.
Anunțul a fost făcut printr-o postare pe o rețea de socializare de către primarul din Aiud, spunând că: ,,prin această investiție vom reda strălucirea unui loc simbolic pentru Ciumbrud și pentru întregul municipiu Aiud, transformându-l într-un spațiu modern, atractiv și primitor pentru locuitori și turiști.”
Mesajul integral publicat este următorul:
Pentru că tot este Sărbătoarea Rozelor, nu pot să nu vă împărtășesc o veste și mai bună!
Am reușit să obținem o finanțare de peste 4 milioane de lei pentru reabilitarea Parcului Dendrologic din Ciumbrud, unul dintre cele mai frumoase și mai valoroase locuri ale comunității noastre.
Aiudul marilor proiecte prinde contur! După investițiile în infrastructură, mobilitate urbană, educație și sănătate, continuăm să atragem fonduri pentru proiecte care pun în valoare identitatea și frumusețea locurilor noastre.
Prin această investiție vom reda strălucirea unui loc simbolic pentru Ciumbrud și pentru întregul municipiu Aiud, transformându-l într-un spațiu modern, atractiv și primitor pentru locuitori și turiști.
Continuăm să construim, să dezvoltăm și să aducem investiții importante pentru comunitatea noastră.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
ACCIDENT rutier la Alba Iulia, zona RAR: Trei autoturisme s-au lovit pe strada Alexandru Ioan Cuza. Trafic îngreunat
ACCIDENT rutier la Alba Iulia, zona RAR: Trei autoturisme s-au lovit pe strada Alexandru Ioan Cuza Un accident rutier a avut loc la Alba Iulia, pe strada Alexandru Ioan Cuza, joi, 25 iunie 2026. Din primele informații, sunt implicate trei autoturisme. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și […]
Proiectul cultural „Brâncuși inspiră poezie” se adresează acum și studenților din Alba: Condiții de participare
Proiectul cultural „Brâncuși inspiră poezie” se adresează acum și studenților din Alba: Condiții de participare Asociația Culturală In Ars Veritas își propune să valorifice moştenirea artistică a lui Constantin Brâncuşi, pentru a deschide orizontul cultural al noilor generații și a le stimula creativitatea. Pentru a oferi șansa debutului editorial unui număr cât mai mare de […]
Reabilitare energetică pentru 6 blocuri din Blaj: Investiții de peste 18,5 milioane de lei
Reabilitare energetică pentru 6 blocuri din Blaj: Investiții de peste 18,5 milioane de lei Primăria Blaj pregătește noi intervenții asupra infrastructurii rezidențiale, prin proiecte de eficientizare energetică finanțate din fonduri europene, în valoare de aproximativ peste 18,5 milioane de lei. O primă intervenție vizează blocurile de pe strada Gheorghe Barițiu nr. 1 și nr. 2, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026 | Când intră pensiile în iulie 2026: Data la care vor primi pensionarii banii prin Poștă sau card
Când intră pensiile în iulie 2026: Data la care vor primi pensionarii banii prin Poștă sau card Peste 4,8 milioane...
25 iunie | Ziua internațională a navigatorului. Recunoașterea contribuției marinarilor din întreaga lume
Ziua internațională a navigatorului. Recunoașterea contribuției marinarilor din întreaga lume Ziua Internațională a Navigatorului este sărbătorită anual pe 25 iunie,...
Știrea Zilei
AVARIE MAJORĂ de curent în Alba Iulia, Sântimbru și Pâclișa: Zeci de mii de oameni au rămas fără curent. Peste 80 de străzi, afectate
AVARIE MAJORĂ de curent în Alba Iulia, Sântimbru și Pâclișa: Zeci de mii de oameni au rămas fără curent. Peste...
Locuitorii din Alba Iulia încep să se alăture șoferilor STP aflați în grevă: „Ca și cetățean al acestui oraș am venit să-i susțin. După ce ne-au purtat atâția ani în spate, măcar atât merită și ei”
Locuitorii din Alba Iulia încep să se alăture șoferilor STP aflați în grevă: „Ca și cetățean al acestui oraș am...
Curier Județean
ACCIDENT rutier la Alba Iulia, zona RAR: Trei autoturisme s-au lovit pe strada Alexandru Ioan Cuza. Trafic îngreunat
ACCIDENT rutier la Alba Iulia, zona RAR: Trei autoturisme s-au lovit pe strada Alexandru Ioan Cuza Un accident rutier a...
Proiectul cultural „Brâncuși inspiră poezie” se adresează acum și studenților din Alba: Condiții de participare
Proiectul cultural „Brâncuși inspiră poezie” se adresează acum și studenților din Alba: Condiții de participare Asociația Culturală In Ars Veritas...
Politică Administrație
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
Comunicat PSD Alba | Apel către președintele CJ Alba, Ion Dumitrel: Salvarea transportului înseamnă prevenirea depopulării comunităților rurale
Apel către președintele CJ Alba, Ion Dumitrel: Salvarea transportului înseamnă prevenirea depopulării comunităților rurale Fără transport public eficient, satele și...
Opinii Comentarii
23-24 iunie 2026 | Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile”
Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile” În fiecare an,...
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...