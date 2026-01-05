FOTO | Femeie din Panade, care mergea prin zăpadă, desculță și dezorientată, salvată de un jandarm din Alba: I-a oferit o geacă și o pereche de mănuși până au ajuns salvatorii
Sergent-major Aldea Vasile, un jandarm din Alba a salvat o femeie care mergea prin zăpadă, desculță și sumar îmbrăcată, prezentând semne evidente de dezorientare, astăzi, 5 ianuarie, în jurul orei 11:50.
Omul legii a oprit autoturismul și a acordat ajutor femeii, de aproximativ 60 de ani, care se îndrepta spre localitatea Sâncel.
Potrivit IJJ Alba, astăzi, 5 ianuarie 2026, în jurul orei 11:50, un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba, aflat în timpul liber, a demonstrat responsabilitate și implicare.
În timp ce se deplasa din localitatea natală Panade, județul Alba, către Sâncel, acesta a observat pe marginea drumului o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani, care mergea prin zăpadă, desculță și sumar îmbrăcată, prezentând semne evidente de dezorientare.
Conștient de riscurile la care aceasta era expusă, jandarmul a oprit autoturismul și a încercat să îi acorde ajutor. Deși inițial a refuzat sprijinul și manifesta agitație și ușoare semne de agresivitate, jandarmul a reușit să o liniștească și a apelat numărul unic de urgență 112, solicitând intervenția echipajelor specializate.
Până la sosirea acestora, jandarmul a rămas alături de femeie, oferindu-i o geacă și o pereche de mănuși, asigurându-i protecția termică și prevenind agravarea stării sale.
Intervenția evidențiază implicarea personalului Jandarmeriei Române în sprijinirea cetățenilor, ori de câte ori situația o impune.
