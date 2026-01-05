Rămâi conectat

Curier Județean

FOTO | Femeie din Panade, care mergea prin zăpadă, desculță și dezorientată, salvată de un jandarm din Alba: I-a oferit o geacă și o pereche de mănuși până au ajuns salvatorii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 37 de minute

în

De

Femeie din Panade, care mergea prin zăpadă desculță și dezorientată, salvată de un jandarm din Alba: I-a oferit o geacă și o pereche de mănuși până au ajuns salvatorii

Sergent-major Aldea Vasile, un jandarm din Alba a salvat o femeie care mergea prin zăpadă, desculță și sumar îmbrăcată, prezentând semne evidente de dezorientare, astăzi, 5 ianuarie, în jurul orei 11:50. 

Omul legii a oprit autoturismul și a acordat ajutor femeii, de aproximativ 60 de ani, care se îndrepta spre localitatea Sâncel.

Potrivit IJJ Alba, astăzi, 5 ianuarie 2026, în jurul orei 11:50, un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba, aflat în timpul liber, a demonstrat responsabilitate și implicare.

În timp ce se deplasa din localitatea natală Panade, județul Alba, către Sâncel, acesta a observat pe marginea drumului o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani, care mergea prin zăpadă, desculță și sumar îmbrăcată, prezentând semne evidente de dezorientare.

Conștient de riscurile la care aceasta era expusă, jandarmul a oprit autoturismul și a încercat să îi acorde ajutor. Deși inițial a refuzat sprijinul și manifesta agitație și ușoare semne de agresivitate, jandarmul a reușit să o liniștească și a apelat numărul unic de urgență 112, solicitând intervenția echipajelor specializate.

Până la sosirea acestora, jandarmul a rămas alături de femeie, oferindu-i o geacă și o pereche de mănuși, asigurându-i protecția termică și prevenind agravarea stării sale.

Intervenția evidențiază implicarea personalului Jandarmeriei Române în sprijinirea cetățenilor, ori de câte ori situația o impune.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Peste 60 de oameni și 5 utilaje mobilizate la deszăpezire în Aiud: beneficiarii de ajutor social, persoanele private de libertate și angajații SPAPL se află pe teren

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

5 ianuarie 2026

De

Peste 60 de oameni și 5 utilaje mobilizate la deszăpezire în Aiud: beneficiarii de ajutor social, persoanele private de libertate și angajații SPAPL se află pe teren Peste 60 de persoane și 5 utilaje au intervenit, luni, 5 ianuarie 2026, pe străzile din Aiud, pentru deszăpezirea drumurilor afectate de ninsorile abundente din ultima perioadă. În […]

Citește mai mult

Curier Județean

ITM Alba: Controale la mai multe unități din județ, în perioada 29 – 31 decembrie 2025. Ce nereguli au descoperit inspectorii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

5 ianuarie 2026

De

ITM Alba: Controale la mai multe unități din județ. Ce nereguli au descoperit inspectorii În perioada 29 – 31 decembrie 2025, inspectorii ITM Alba au controlat mai multe unități din județ. Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2025, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Peste 13.000 de utilizatori încă nealimentați cu energie electrică în Alba: Alimentarea stațiilor de tratare și pompare a apei, remediată

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

5 ianuarie 2026

De

Peste 13.000 de utilizatori încă nealimentați cu energie electrică în Alba: Alimentarea stațiilor de tratare și pompare a apei, remediată Peste 13.000 de utilizatori erau încă nealimentați cu energie electrică în Alba potrivit raportării făcute luni, 5 ianuarie 2026, la ora 12.00, de autorități.  Utilități Publice: * Alimentare cu Energie Electrică: Numărul utilizatorilor nealimentați este […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 6 ore

Guvernul schimbă modul de finanțare a medicilor de familie: A redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații din 2026

Guvernul schimbă modul de finanțare a medicilor de familie: A redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații...
Actualitateacum 7 ore

Când NU se fac NUNȚI în 2026: Perioadele în care NU îți poți planifica nunta

Când NU se fac NUNȚI în 2026: Perioadele în care nu îți poți planifica nunta  Zilele în care nu se...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 46 de minute

VIDEO | Misiune de salvare DIFICILĂ într-un cătun izolat din Apuseni, la o persoană în vârstă cu probleme medicale. Pompierii din Câmpeni intervin cu o autoșenilată și o mașină de teren

Misiune DIFICILĂ într-un cătun izolat din Apuseni, la o persoană în vârstă cu probleme medicale. Pompierii din Câmpeni intervin cu...
Ştirea zileiacum 4 ore

VIDEO | Cugirean de 42 de ani, REȚINUT de polițiști după ce și-a bătut soția și fiul: A fost emis și ordin de protecție

Cugirean de 42 de ani, REȚINUT de polițiști după ce și-a bătut soția și fiul: A fost emis și ordin...

Curier Județean

Curier Județeanacum 37 de minute

FOTO | Femeie din Panade, care mergea prin zăpadă, desculță și dezorientată, salvată de un jandarm din Alba: I-a oferit o geacă și o pereche de mănuși până au ajuns salvatorii

Femeie din Panade, care mergea prin zăpadă desculță și dezorientată, salvată de un jandarm din Alba: I-a oferit o geacă...
Curier Județeanacum o oră

FOTO | Peste 60 de oameni și 5 utilaje mobilizate la deszăpezire în Aiud: beneficiarii de ajutor social, persoanele private de libertate și angajații SPAPL se află pe teren

Peste 60 de oameni și 5 utilaje mobilizate la deszăpezire în Aiud: beneficiarii de ajutor social, persoanele private de libertate...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 7 zile

E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor

E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
Politică Administrațieacum o săptămână

2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026

2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 3 zile

Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului. Predicții și sfaturi pentru fiecare zodie

Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului 2026 aduce cu el...
Opinii - Comentariiacum 4 zile

Horoscop 2026: Previziuni astrologice ale anului pentru fiecare zodie în parte

HOROSCOP 2026, previziuni pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești Anul 2026...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea