FOTO | Exercițiu militar multinațional în facilitățile Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia: Ședințe de distrugeri și tactice specifice, dar și instrucția tragerii cu armamentul individual de infanterie, executate de militari români, francezi și belgieni

Exercițiu militar multinațional în facilitățile Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia: Ședințe de distrugeri și tactice specifice, dar și instrucția tragerii cu armamentul individual de infanterie, executate de militari români, francezi și belgieni

În facilitățile Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia a fost programat un exercițiu multinațional cu participarea unor militari geniști români, francezi și belgieni.

În programul exercițiului „EAGLE SAPPER 26” au fost incluse ședințe de distrugeri, ședințe tactice specifice orientate pe integrarea sprijinului de geniu în concepția de manevră, precum și instrucția tragerii cu armamentul individual de infanterie.

Activitățile urmăresc schimbul de experiență între militari, consolidarea interoperabilității și armonizarea procedurilor operaționale prin instruire integrată și aplicativă în domeniul contramobilității.

„Geniștii din România, Franța și Belgia și-au unit unesc forțele la Batalionul 136 Geniu „Apulum” pentru a demonstra că interoperabilitatea este inima apărării colective.

„EAGLE SAPPER 26” nu este doar antrenament, ci consolidarea unui mecanism de luptă perfect integrat”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

sursa text: Loredana Mînicuță

foto: George Coltor

