FOTO | Exemple de bună practică în cadrul unui proiect ERASMUS+: „Gamification Activities and Methods for The Elderly’s Support” – G.A.M.E.S.

Exemple de bună practică, la Sebeș, în cadrul unui proiect ERASMUS+: „Gamification Activities and Methods for The Elderly’s Support” – G.A.M.E.S.

Asociația G.I.S.A.S. Sebeș a organizat, în perioada 29-30 iulie 2025, evenimentul de multiplicare, activitate în cadrul proiectului Erasmus+„Gamification Activities and Methods for the Elderlyʼs Support-G.A.M.E.S”_2022-2-SK01-KA220-ADU-000092221.

În cadrul evenimentului de multiplicare s-au prezentat activitățile proiectului, produsele intelectuale, o serie de exemple de bună practică de la cursurile de formare derulate în Portugalia și Grecia, dar și intervenții utile privind independența și incluziunea persoanelor în vârstă.

La eveniment au participat reprezentanți ai Primăriei Municipiului Sebeș, Inspectoratului Școlar Județean Alba, CNDIPT, Palatul Copiilor Alba, Direcția Județeană pentru Sport Alba, Grupul de Acțiune Locală Sebeș, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sebeș-Vințu de Jos, asociații partenere, formatori în educația adulților, membri ai Asociației Pensionarilor din Sebeș, specialiști, profesioniști în educație, persoane interesate care fac parte din organizații dedicate îmbunătățirii vieții adulților, din administrația publică sau privată.

Activitatea a avut ca scop principal îmbunătățirea accesului adulților la educație, cu accent pe creșterea interesului pentru învățare și interacțiune socială, totul în scopul de a crește accesibilitatea, atractivitatea și eficacitatea învățării, indiferent de vârstă.

Ultima activitate din cadrul proiectului se va desfășura în Slovacia, la Svidnik, unde asociația coordonatoare a proiectului, Tota Agentura, va găzdui „Transnational Project Meeting”. Fiecare partener va fi prezent cu câte trei participanți și va prezenta concluziile activităților, rezultatele, evenimentul de multiplicare, dar și modul în care vor asigura sustenabilitatea proiectului.

