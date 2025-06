FOTO | Elevii militari din Alba Iulia pasionați de tehnologie, premiați la un concurs de drone

Elevii militari din Alba Iulia pasionați de tehnologie, premiați la un concurs de drone

Echipa Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia s-a remarcat la Concursul Military Student Multirotor Fest, singura competiție din România dedicată studenților militari și civili pasionați de sistemele aeriene pilotate de la distanță.

Evenimentul a fost organizat de Academia Forțelor Aeriene ,,Henri Coandă’’ în perioada 26-30 mai 2025, în Tabăra de instrucție Tărlungeni. Aflat la a doua ediție, concursul este dedicat dezvoltării, testării și pilotării sistemelor aeriene de tip multirotor, fiind organizat pe două secțiuni: militară și open.

Elevii colegiului militar, absolvenții Brian Andrea și Ștefan Botezan și colegele lor din clasa a IX-a elev fruntaș Alina Năsui și elev Carla Pop, au reușit să se claseze pe un onorabil Loc III, în cadrul secțiunii open, unde au concurat din postura de invitați, demonstrând interesul pentru inovație, muncă intensă și o bună colaborare în cadrul echipei. Mai mult, premiul obținut reprezintă o asigurare că schimbul de ștafetă s-a realizat cu succes, elevii experimentați reușind să transmită cunoștințele, abilitățile tehnice, creativitatea, perseverența și spiritul de competiție colegilor mai mici, pasionați și entuziaști.

„Chiar dacă nu am reușit să respectăm integral normele tehnice impuse de regulament pentru construcția cadrului U.A.S.-ului, iar echipa noastră a participat cu statutul de „invitat”, am obținut cel mai mare punctaj dintre toate echipele participante, demonstrând un nivel ridicat de competență și profesionalism. Categoria „open” la care am participat, a constat într-o probă contratimp, menită să testeze îndemânarea piloților în manevrarea platformei aeriene, aceștia fiind solicitați să parcurgă un traseu cu grad crescut de dificultate, ce presupunea traversarea cu viteză și precizie a unor porți cu dimensiunile de 60×60 cm”, a explicat absolventul Brian Andrea.

„Participarea la acest concurs a fost o ocazie specială de a păși într-un spațiu dominat de inovație, rigoare și pasiune pentru drone. Deși provocările nu au lipsit, fiecare etapă ne-a învățat ceva nou și ne-a motivat să ne depășim limitele. A fost o experiență care a oferit nu doar cunoștințe tehnice, ci și încrederea că perseverența, implicarea și curiozitatea pot deschide drumuri frumoase, chiar și atunci când te afli la început de drum. Totodată această experiență a fost valoroasă și prin oamenii întâlniți, am legat conexiuni frumoase, am schimbat idei și ne-am încurajat reciproc. Suntem recunoscătoare pentru această oportunitate și privim cu entuziasm spre edițiile viitoare, cu dorința sinceră de a continua să creștem și să învățăm”, au spus Alina și Carla.

foto: Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov

