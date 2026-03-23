FOTO | Elevii Liceului Tehnologic Sebeș s-au remarcat la etapa județeană a olimpiadelor școlare: Rezultatele obținute

Elevii Liceului Tehnologic Sebeș s-au remarcat la etapa județeană a olimpiadelor școlare: Rezultatele obținute
Elevii Liceului Tehnologic Sebeș au obținut rezultate foarte bune la etapa județeană a olimpiadelor școlare, reușind mai multe clasări pe primele locuri și calificări la etapa națională.
Performanțele au fost înregistrate atât la Olimpiada Județeană din aria curriculară „Tehnologii”, desfășurată în 7 martie 2026, la Alba Iulia, cât și la olimpiadele de limba spaniolă și limba engleză.
În data de 7 martie 2026, la Colegiul „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia, a avut loc Olimpiada Județeană, Aria Curriculară „Tehnologii”, unde Liceul Tehnologic Sebeș a fost reprezentat de următorii elevi:
Calificarea profesională: industrie textilă și pielărie, clasa a XI-a
Lucan Valentina – locul I
Prof. îndrumător: Cîmpean Didina
Calificarea profesională: industrie textilă și pielărie, clasa a XII-a
Gălățan Nicolae Mugurel – locul I
Ghenescu Nicola – locul II
Prof. îndrumător: Cîmpean Didina
Calificarea profesională: industrie alimentară, clasa a XII-a
Stan Estera Camelia – locul I
Prof. îndrumător: Tudorache Cristina
Calificarea profesională: economic, clasa a XI-a
Podean Georgeta – locul I
Stănilă Răzvan – locul II
Prof. îndrumători: Cibu Ioana, Crăciunesc Ioana, Stanciu Adina Mixandra.
Elevii care au obținut locul I la faza județeană vor participa la etapa națională, care se va desfășura în perioada 07–10.04.2026.
De asemenea, la etapa județeană a Olimpiadei de limbi romanice – limba spaniolă, eleva Drăgan Paula (nivel intensiv), clasa a IX-a, a obținut 87,5p, iar Goia Raul (nivel normal), clasa a X-a, 90,5p, ambii calificându-se la etapa națională, iar Cărăban Sergiu (nivel normal), clasa a IX-a, cu 93,5p, s-a clasat pe locul III, coordonator fiind prof. Modoeanu Lucia.
Rezultate frumoase au obținut și elevii Filimon Ana Valentina (90p), prof. coord. Modoeanu Lucia, și Roman Matei (87p), prof. coord. Bogdan Lucian, la etapa județeană a Olimpiadei de limba engleză”, se arată într-un mesaj publicat de Liceul Tehnologic Sebeș.
