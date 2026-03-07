FOTO | Elevii Liceului ,,Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, rezultate remarcabile la olimpiada de georgrafie, etapa județeană: Două locuri I și un loc III și calificări la faza națională

Elevii Liceului ,,Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, rezultate remarcabile la olimpiada de georgrafie, etapa județeană: Două locuri I și un loc III și calificări la faza națională

Elevii Liceului ,,Horea, Cloșca și Crișan” Abrud au obținut rezultate remarcabile la etapa județeană a Olimpiadei de Geografie 2026, confirmând încă o dată nivelul ridicat al pregătirii și implicării în performanța școlară.

În cadrul competiției s-au remarcat în mod deosebit:

-Toader Mihai Paul – clasa a XI-a – Premiul I

-Pripon Ioan Alexandru – clasa a XII-a – Premiul I

-Pușcaș Adela Ioana– clasa a VIII-a – Premiul III

Rezultatele obținute reflectă munca susținută, seriozitatea și pasiunea pentru studiul geografiei de care au dat dovadă elevii pe parcursul pregătirii. Subiectele din cadrul etapei județene au presupus cunoștințe temeinice din domeniul geografiei fizice și umane, dar și capacitatea de analiză și interpretare a fenomenelor geografice la un nivel avansat.

Aceste reușite sunt rezultatul unei pregătiri riguroase, realizate sub îndrumarea atentă a profesorului coordonator Costea Leontin, care a sprijinit elevii prin ore suplimentare, simulări și aprofundarea conținuturilor specifice olimpiadei.

Un rol esențial în aceste reușite îl au și familiile elevilor, care i-au susținut necondiționat pe parcursul pregătirii, oferindu-le sprijin moral, încurajare și stabilitate. Efortul comun – elevi, profesori și părinți – demonstrează că performanța este rezultatul unei colaborări solide și al unui mediu educațional sănătos.

În urma acestor performanțe, elevii calificați vor reprezenta unitatea de învățământ la etapa națională a Olimpiadei de Geografie, care se va desfășura la Hunedoara în perioada 05–10 aprilie 2026. Participarea la etapa națională reprezintă o nouă provocare și, totodată, o oportunitate de a confirma valoarea și seriozitatea pregătirii lor.

Conducerea Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, reprezentată de doamna director prof. Muntea Bianca, adresează sincere felicitări elevilor performeri pentru rezultatele deosebite obținute. Totodată, le urează mult succes la etapa națională a competiției și își exprimă încrederea că vor reprezenta cu onoare instituția de învățământ și comunitatea locală.

