FOTO | Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au obținut locul I la Concursul Interdisciplinar „Octav Onicescu” 2026

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au obținut locul I la Concursul Interdisciplinar „Octav Onicescu” 2026

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia s-au remarcat la ediția din acest an a Concursului Interjudețean Interdisciplinar „Octav Onicescu”, unde au încheiat competiția pe primul loc, la egalitate de puncte cu echipa gazdă.

Tinerii pasionați de matematică, fizică și informatică din colegiul militar albaiulian au obținut 204 puncte în cadrul concursului desfășurat vineri, 6 martie 2026, la Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza.

,,Elevii pasionați de matematică, fizică și informatică premiați la Concursul „Octav Onicescu”

În Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” s-a desfășurat astăzi, 6 martie 2026, proba scrisă de tip olimpiadă interdisciplinară individuală, din cadrul Concursului Interjudețean Interdisciplinar „Octav Onicescu”, ajuns la cea de-a V-a ediție.

La închiderea festivă, desfășurată în sala de festivități a instituției, au luat cuvântul: locțiitorul comandantului colegiului, locotenent-colonel Claudiu Țonoiu, președintele concursului, doamna profesor Magdalena-Maria Georgescu, inspector școlar general adjunct al ISJ Prahova, și directorul instituției, prof. dr. Aurel-Constantin Soare.

Pentru elevii cantemiriști pasionați de științele exacte și pentru toți participanții din colegiile naționale militare din țară, precum și din colegii și licee din județul Prahova, concursul a reprezentat un prilej deosebit de a-și testa propriile cunoștințe la matematică, fizică și informatică.

Aplauzele au fost adresate elevilor premianți, dar și tuturor participanților care au demonstrat pasiune, perseverență și spirit competitiv.

Felicitări au primit organizatorii, precum și gazdele competiției, care au transformat acest concurs într-o întrecere valoroasă, devenită deja emblematică pentru Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” și județul Prahova.

Elevii care au obținut cele mai bune rezultate au fost recompensați de sponsori: BCR, LEMET, TOYOTA PLOIEȘTI și BRD.

Dincolo de competiție, concursul le-a adus elevilor bucuria participării, amintiri de neuitat, oportunități de interacțiune și schimb de idei valoroase.

După ce anul trecut echipa Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir” a câștigat Cupa Octav Onicescu (trofeu transmisibil), la această ediție a urcat din nou pe primal loc, fiind la egalitate de puncte, 204, cu colegii de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, Alba-Iulia”, se arată într-o postare, publicată pe o rețea de socializare, de Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza.

