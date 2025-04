FOTO | Elevi de la Colegiul Militar din Alba Iulia, prezenți la a treia ediție a Cursului „EU History and Core Values”, de la Lisabona: Colaborare internațională între școlile militare, prelegeri susținute de experți militari sau diplomați europeni

Elevi de la Colegiul Militar din Alba Iulia, prezenți la a treia ediție a Cursului „EU History and Core Values”, de la Lisabona: Colaborare internațională între școlile militare, prelegeri susținute de experți militari sau diplomați europeni

Istoria, valorile fundamentale și principiile Uniunii Europene, colaborarea internațională între școlile militare și implicarea tinerilor în crearea unei Europe mai puternice au fost obiectivele celei de-a treia ediții a Cursului „EU History and Core Values”, desfășurat în perioada 24 – 28 martie la Colegio Militar din Lisabona.

Evenimentul a fost organizat de Colegiul European de Securitate și Apărare – European Security and Defence College și a reunit peste 30 de elevi din 12 licee militare din 7 țări europene: Portugalia, România, Belgia, Letonia, Ucraina, Țările de Jos și Italia.

Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a fost reprezentat la această activitate de către comandantul colegiului, domnul colonel Daniel Josan, doamna profesoară de limba engleză Cornelia Bratu, elev sergent Lia Iancu (clasa a XI-a) și elev caporal Francesco Jipa (clasa a X-a). Cei doi elevi au participat la prelegeri susținute de experți militari sau diplomați europeni, și-au aprofundat cunoștințele despre Uniunea Europeană, au dezvoltat o perspectivă europeană despre participarea activă și despre susținerea ca și cetățeni europeni a democrației și valorilor europene, interacționând și relaționând în același timp cu tineri europeni.

„Temele cursurilor au fost foarte interesante. Primele două zile am vorbit despre istoria Uniunii Europene iar apoi ne-am mutat în perioada modernă și am studiat valorile europene și ce putem face pentru a le păstra și proteja. Am abordat subiecte legate și de securitate și geopolitică. Toate discuțiile s-au concentrat în jurul valorilor europene, reușind să le privim din mai multe unghiuri, din punct de vedere istoric sau al securității, de ce trebuie să le protejăm, să le apărăm și de ce trebuie să le prețuim. Pe lângă aceste cursuri, am găsit un oraș fascinant prin infrastructură și obiectivele turistice, iar pe colegii pe care i-am întâlnit acolo nu îi voi uita niciodată. Pentru mine a fost o experiență unică”, a mărturisit la finalul cursului elev sergent Lia Iancu.

„Am avut onoarea de a reprezenta colegiul la nivel internațional într-un curs extraordinar organizat în Lisabona. Diversitatea colectivului din care am făcut parte timp de o săptămână mi-a oferit oportunitatea de a explora culturi diferite, de a lega noi prietenii și de a-mi însuși noi cunoștințe în domeniul istoriei și al Uniunii Europene prin intermediul unor lecții interesante și interactive. Această experiență a fost una memorabilă”, a spus elev caporal Francesco Jipa.

Pe lângă cursul pe teme de istorie și valori fundamentale ale Uniunii Europene a avut loc și o reuniune a Forumului European al Școlilor Militare de Învățământ Secundar.

Misiunea acestui forum este de a aduce școlile secundare militare mai aproape unele de altele, de a crea parteneriate și proiecte comune, de a promova o cultură comună de securitate și apărare, de a împărtăși bune practici și a facilita schimbul de experiență între elevi.

