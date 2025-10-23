FOTO | Elevi de gimnaziu de la 8 școli din mediul rural din Alba la ediția 2025 a concursului de matematică „ArhimatematicuS”, la Colegiul Militar din Alba Iulia: Care au fost câștigătorii
Elevi de gimnaziu de la 8 școli din mediul rural din Alba la ediția 2025 a concursului „ArhimatematicuS”, la Colegiul Militar din Alba Iulia: Care au fost câștigătorii
Câteva zeci de elevi de la școli gimnaziale din mediul rural au participat, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, la ediția 2025 a Concursului de matematică „ArhimatematicuS”.
Ineditul concursului constă în faptul că este organizat în totalitate de elevii militari care se ocupă de pregătirea subiectelor și corectarea lucrărilor, sub coordonarea profesorilor de matematică, precum şi de activităţile surpriză pregătite după proba de concurs.
La evenimentul din acest an au fost prezenți elevi din clasele a VII-a și a VIII-a de la opt instituții de învățământ din județul Alba, iar cei care au obținut cel mai bun punctaj au primit premii și diplome.
Iată care sunt elevii cu cele mai bune punctaje obținute:
*Clasa a VIII-a:
Alessia Toma – 90 p.
Natalia Toma – 85 p.
Clasa a VII-a :
Eduardo Andrei Sumzuian, Melania Moga și Miroiu Andrei – 85 p.
După testare, participanţii la concurs au putut asista la un exerciţiu demonstrativ de instrucţie de front, prezentat de elevii din clasa a XI-a A și clasa a X-a C, conduşi de elev caporal Alexandru Dumitru.
„Prin organizarea Concursului de matematică „ArhimatematicuS”, Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia continuă tradiția de a sprijini performanța, educația de calitate și șansele egale pentru toți elevii.
Felicitări tuturor participanților pentru implicare, perseverență și curajul de a gândi logic și lansăm invitația de participare și la următoarea ediție a concursului ArhimatematicuS!”, au transmis repreezentanții colegiului militar albaiulian.
foto: elev Andreas Stamorean
