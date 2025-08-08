Rămâi conectat

FOTO | Elevi ai Liceului German Sebeș într-o tabără cultural-educativă interetnică: Proiect inițiat de un jurnalist

Lucian Daramus

Publicat

acum 34 de minute

în

Elevi ai Liceului German Sebeș într-o tabără cultural-educativă interetnică

În perioada 14-19 iulie 2025, șase elevi din clasa a VI-a A de la Liceul German Sebeș (Armina Dima, Ariana Dragomir, Maria Plitea, Philip Mara, David Leonte și Mihai Istrate), însoțiți de profesoara Ioana Giurgiuman și de profesor doctor Mihai-Octavian Groza, au participat la Tabăra Interetnică Cultural-Educativă.

Tabăra a fost organizată la Roadeș (județul Brașov) de către Asociația Interetnică „Transilvania Kult 7”, în colaborare cu Fundația Tabaluga și „Peter Maffay” Stiftung.

Citește și: FOTO | Andrei Medrea, elev al Liceului German Sebeș, premiul I la secțiunea Istorie a concursului „Omul și Sacrul”

Inițiat de jurnalistul Horia Krauss, proiectul taberei interetnice a reunit elevi ai Liceului German Sebeș și ai Școlii Gimnaziale „Ady Endre” Sfântu Gheorghe.

Pe parcursul unei săptămâni, aceștia au reușit să demonstreze faptul că Transilvania a fost și este un tărâm de poveste, în care conviețuiesc pașnic mai multe etnii (care colaborează și fac schimburi culturale între ele), mai multe religii, mai multe tradiții și obiceiuri, un spațiu în care blocajele lingvistice pot fi depășite, cu multă ușurință, datorită comunicării nonverbale sau, mai nou, datorită mijloacelor moderne de comunicare, într-un cuvânt un tărâm intercultural.

„Am fost onorați să fim selectați și să facem parte din povestea acestui proiect minunat! Mulțumim pentru această experiență de neuitat domnului Horia Krauss, membrilor familiei sale care ne-au făcut șederea la Roadeș extrem de plăcută și de ușoară, precum și Asociației Interetnice „Transilvania Kult 7”!”, au transmis reprezentanții Liceului German Sebeș.

