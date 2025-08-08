FOTO | Elevi ai Liceului German Sebeș într-o tabără cultural-educativă interetnică: Proiect inițiat de un jurnalist
Elevi ai Liceului German Sebeș într-o tabără cultural-educativă interetnică
În perioada 14-19 iulie 2025, șase elevi din clasa a VI-a A de la Liceul German Sebeș (Armina Dima, Ariana Dragomir, Maria Plitea, Philip Mara, David Leonte și Mihai Istrate), însoțiți de profesoara Ioana Giurgiuman și de profesor doctor Mihai-Octavian Groza, au participat la Tabăra Interetnică Cultural-Educativă.
Tabăra a fost organizată la Roadeș (județul Brașov) de către Asociația Interetnică „Transilvania Kult 7”, în colaborare cu Fundația Tabaluga și „Peter Maffay” Stiftung.
Citește și: FOTO | Andrei Medrea, elev al Liceului German Sebeș, premiul I la secțiunea Istorie a concursului „Omul și Sacrul”
Inițiat de jurnalistul Horia Krauss, proiectul taberei interetnice a reunit elevi ai Liceului German Sebeș și ai Școlii Gimnaziale „Ady Endre” Sfântu Gheorghe.
Pe parcursul unei săptămâni, aceștia au reușit să demonstreze faptul că Transilvania a fost și este un tărâm de poveste, în care conviețuiesc pașnic mai multe etnii (care colaborează și fac schimburi culturale între ele), mai multe religii, mai multe tradiții și obiceiuri, un spațiu în care blocajele lingvistice pot fi depășite, cu multă ușurință, datorită comunicării nonverbale sau, mai nou, datorită mijloacelor moderne de comunicare, într-un cuvânt un tărâm intercultural.
„Am fost onorați să fim selectați și să facem parte din povestea acestui proiect minunat! Mulțumim pentru această experiență de neuitat domnului Horia Krauss, membrilor familiei sale care ne-au făcut șederea la Roadeș extrem de plăcută și de ușoară, precum și Asociației Interetnice „Transilvania Kult 7”!”, au transmis reprezentanții Liceului German Sebeș.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Cultură Educație
6 august 1917 | Primul Război Mondial: Începe Bătălia de la Mărășești între armatele României și Germaniei
6 august 1917 | Primul Război Mondial: Începe Bătălia de la Mărășești între armatele României și Germaniei Bătălia de la Mărășești a durat 28 de zile, dintre care 15 au fost de luptă, iar 13 de acalmie relativă. În timpul confruntărilor, Armata I română a pierdut 27.410 oameni – anume 16% din efectivul trupelor române […]
Interes sporit pentru obținerea gradului didactic II în învățământul preuniversitar organizat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
La Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, interes sporit pentru obținerea gradului didactic II în învățământul preuniversitar În peisajul educațional contemporan, formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă un pilon esențial pentru menținerea unui învățământ de calitate, adaptat nevoilor reale ale elevilor și societății. Dinamica societății zilelor noastre, în care educația se confruntă cu provocări […]
FOTO | Exemple de bună practică în cadrul unui proiect ERASMUS+: „Gamification Activities and Methods for The Elderly’s Support” – G.A.M.E.S.
Exemple de bună practică, la Sebeș, în cadrul unui proiect ERASMUS+: „Gamification Activities and Methods for The Elderly’s Support” – G.A.M.E.S. Asociația G.I.S.A.S. Sebeș a organizat, în perioada 29-30 iulie 2025, evenimentul de multiplicare, activitate în cadrul proiectului Erasmus+„Gamification Activities and Methods for the Elderlyʼs Support-G.A.M.E.S”_2022-2-SK01-KA220-ADU-000092221. În cadrul evenimentului de multiplicare s-au prezentat activitățile proiectului, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Transparență, performanță și acces extins la vaccinarea anti-HPV: Măsuri majore în spitale, anunțate de ministrul Alexandru Rogobete
Performanță, transparență și acces extins la vaccinarea anti-HPV: Măsuri majore în spitale, anunțate de ministrul Alexandru Rogobete Ministerul Sănătății, Alexandru...
Proprietățile nedeclarate, în vizorul autorităților: Dronele și sateliții vor ajuta la identificarea clădirilor fără impozitare
Proprietăți nedeclarate sub supravegherea autorităților: Dronele și imaginile satelitare vor facilita identificarea clădirilor neimpozitate Guvernul pregătește o nouă strategie de...
Știrea Zilei
TRAGEDIE la Alba Iulia: Un bărbat de 30 de ani, din Ighiu, și-a pierdut viața după ce i s-a făcut rău pe motocicletă
Un bărbat de 30 de ani, din Ighiu, și-a pierdut viața la Alba Iulia după ce i s-a făcut rău...
Un polițist rutier din Sebeș a salvat viața unei tinere de 20 de ani, din Craiova, pe o plajă din insula Creta: Mesaj de mulțumire
Un polițist rutier din Sebeș a salvat viața unei tinere de 20 de ani, din Craiova, pe o plajă din...
Curier Județean
FOTO | Cum a avut loc accidentul de pe DN 74, de la Șard: O minoră de 12 ani, din Ighiu, acroșată de o mașină în timp ce traversa șoseaua prin loc nepermis
Cum a avut loc accidentul de pe DN 74, de la Șard: O minoră de 12 ani, din Ighiu, acroșată...
FOTO | Cum s-a produs accidentul rutier de la Vințu de Jos: Trei persoane rănite în urma impactului dintre 2 autoturisme
Cum s-a produs accidentul rutier de la Vințu de Jos: Trei persoane rănite Vineri, 8 august 2025, polițiștii rutieri din...
Politică Administrație
FOTO | Asfalt proaspăt pe două străzi mici din comuna Ciugud: „Vor oferi de acum cele mai bune condiții de trafic”
Asfalt proaspăt pe două străzi mici din Ciugud La Ciugud, s-a simțit, joi, 7 august 2025, „parfumul” de asfalt proaspăt...
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
Opinii Comentarii
8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani
8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani...
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită...