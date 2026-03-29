FOTO | Elevă de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia, rezultat deosebit la olimpiada de Istorie: Miruna Pop, a doua calificare la etapa națională a disciplinei

Ioana Oprean

Elevă de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia, rezultat deosebit la olimpiada de Istorie: Miruna Pop, a doua calificare la etapa națională a disciplinei

O elevă de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia a obținut un rezultat deosebit la olimpiada de Istorie. Miruna Pop a reușit a doua calificare la etapa națională a disciplinei.

,,În urma desfășurării etapei județene a Olimpiadei de Istorie, instituția noastră de învățământ evidențiază rezultatul excelent obținut de eleva Pop Miruna, din clasa a XII-a C, care a reușit a doua calificare la etapa națională a acestei discipline.

Această competiție pune un accent deosebit pe aprofundarea cunoștințelor istorice și pe dezvoltarea abilităților de analiză a evenimentelor petrecute de-a lungul timpului, stimulând gândirea critică și înțelegerea complexității trecutului.

Pregătirea elevei a fost realizată sub îndrumarea domnului profesor Teompa Aviu Ștefan, inspector pentru disciplinele istorie, geografie și socio-umane.

Felicitări pentru această performanță deosebită și mult succes la etapa națională!”, au transmis reprezentanții școlii pe pagina de Facebook a unității școlare.

