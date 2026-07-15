Curier Județean

15-16 iulie 2026 | Cod galben de inundații pe râuri din Alba și alte șase județe, până joi dimineața: Torenți, pâraie și viituri rapide pe râurile mici

Ioana Oprean

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15-16 iulie 2026 | Cod galben de inundații pe râuri din Alba și alte șase județe, până joi dimineața: Torenți, pâraie și viituri rapide pe râurile mici

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis miercuri dimineața o atenționare hidrologică de Cod galben, valabilă în intervalul 15 iulie, ora 12:00 – 16 iulie, ora 09:00, pentru anumite sectoare de râuri din județele: Alba, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj și Dâmbovița, în bazinele hidrografice: Arieș, Olt și Argeș.

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Pe durata intervalului menționat, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, fenomene care pot genera inundații locale. Totodată, sunt posibile creșteri ale debitelor și nivelurilor cursurilor de apă vizate, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

În acest context, populația din zonele vizate este îndemnată să manifeste prudență sporită, să urmărească informările transmise de autorități și să evite deplasarea sau staționarea în apropierea cursurilor de apă, pe poduri, în zonele joase și în cele cunoscute ca fiind expuse riscului de inundare.

În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice.

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