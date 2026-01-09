FOTO | Echipele DEER, final de mobilizare în Munții Apuseni: Șase zile de intervenții neîntrerupte, peste 500 de specialiști în teren la peste 43.000 de utilizatori, pe un areal de 2.500 km pătrați
Echipele DEER au ajuns la finalul mobilizării în Munții Apuseni, după șase zile de intervenții neîntrerupte, cu peste 500 de specialiști în teren, la peste 43.000 de utilizatori, pe un areal de 2.500 km pătrați.
Din cauza condițiilor meteorologice severe din data de 2 ianuarie 2026, marcate de avertizări de cod galben și cod portocaliu de ninsori abundente și viscol, rețelele electrice din județul Alba, în special din zona Munților Apuseni, au fost afectate semnificativ, fiind înregistrate avarii multiple în rețeaua de distribuție a energiei electrice.
Pentru gestionarea situației, Distribuție Energie Electrică Romania a mobilizat un amplu colectiv de intervenție, format din peste 100 de echipe operative și personal suport, provenind din 16 sucursale DEER, însumând aproximativ 500 de oameni.
Intervențiile s-au desfășurat neîntrerupt timp de 6 zile, pe un areal de aproximativ 2.500 km², preponderent în zone montane greu accesibile.
Acțiunile din teren au fost extrem de dificile, din cauza drumurilor înzăpezite, a cantităților mari de zăpadă, a zonelor extinse de pădure, a copacilor căzuți peste conductoare, precum și a prezenței animalelor sălbatice, factori care au îngreunat accesul echipelor și intervenția asupra instalațiilor electrice afectate.
În urma acestui efort susținut, au fost realimentați cei peste 43.000 de utilizatori, alimentarea cu energie electrică fiind restabilită integral în cursul serii de 8 ianuarie.
În zonele în care realimentarea imediată nu a fost posibilă, DEER a asigurat continuitatea alimentării prin montarea de generatoare electrice. Astfel, au fost utilizate 17 generatoare, puse la dispoziție de către DEER, la care s-au adăugat 7 generatoare puse la dispoziție de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba, ca urmare a unei bune colaborări interinstituționale.
Pentru coordonarea intervențiilor, conducerea DEER, în frunte cu Directorul General, Mihaela Rodica Suciu, s-a aflat în permanență la Câmpeni, unde a fost constituită o celulă de criză. Aceasta a asigurat coordonarea operativă a echipelor din teren, luarea și implementarea măsurilor necesare, precum și adoptarea deciziilor pentru soluționarea situației în condiții de siguranță.
„În ultimele 6 zile, aproximativ 500 de colegi – ingineri și electricieni, personal auxiliar și terți – au fost în teren, în munte, în condiții extrem de dificile, pentru un singur lucru: ca oamenii să aibă din nou lumină și siguranță în casele lor.
Am coordonat personal această mobilizare, alături de echipa de conducere, pentru că știu cât de importantă este energia electrică pentru fiecare familie, mai ales în comunitățile izolate.
Le mulțumesc din suflet colegilor noștri din cele 16 sucursale, prezenți acolo, pentru efortul, curajul și profesionalismul de care au dat dovadă. Respectul meu merge și către oamenii din zonele afectate, pentru răbdare și înțelegere„ a declarat Mihaela Rodica Suciu, Director General DEER.
DEER transmite, pe această cale, mulțumiri și aprecieri tuturor angajaților implicați, precum și autorităților locale și județene (Poliția, Jandarmeria, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba, Romsilva) pentru sprijinul acordat și pentru profesionalismul de care au dat dovadă în gestionarea și soluționarea acestei situații dificile.
