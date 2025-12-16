FOTO | Echipamente medicale de top, cumpărate de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: RMN și ecograf pentru diagnosticarea și tratarea cancerului

Echipamente medicale de top, cumpărate de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: RMN și ecograf pentru diagnosticarea și tratarea cancerului

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a fost dotat cu două echipamente medicale de ultimă generație, un RMN și un ecograf, achiziționate printr-o investiție de aproximativ 7,3 milioane de lei, finanțată în mare parte din fonduri europene, menită să îmbunătățească diagnosticarea și tratamentul pacienților, în special în cazul afecțiunilor oncologice.

Proiectul, intitulat „Îmbunătățirea dotării tehnice la SJU Alba Iulia pentru creșterea capacității de diagnostic a cancerului”, este derulat prin Programul Sănătate 2021–2027 și are ca scop principal modernizarea unității sanitare cu echipamente de ultimă generație.

Investiția totală se ridică la aproape 7,3 milioane de lei, din care 7,15 milioane lei provin din finanțare nerambursabilă (6,2 milioane lei din Fondul European de Dezvoltare Regională și 949 mii lei de la bugetul de stat). Cofinanțarea de aproximativ 146 mii lei este asigurată de Consiliul Județean Alba, în subordinea căruia se află spitalul.

Marți, 16 decembrie, la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a avut loc un eveniment de prezentare a noilor echipamente medicale.

Obiectivul general este îmbunătățirea capacității SJU Alba Iulia de a diagnostica și trata cancerul, prin dotarea modernă a unității sanitare cu echipamente avansate. Obiectivele specifice sunt creșterea calității și preciziei diagnosticului de cancer prin dotarea cu RMN și ecograf, respectiv reducerea timpului de așteptare pentru investigațiile oncologice.

Prin această investiție, Spitalul Județean Alba Iulia își crește capacitatea de diagnostic și tratament, oferind pacienților servicii medicale mai bune, se arată într-un comunicat de presă transmis de Biroul de Presă al SJU Alba Iulia.

