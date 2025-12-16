FOTO | Echipamente medicale de top, cumpărate de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: RMN și ecograf pentru diagnosticarea și tratarea cancerului
Echipamente medicale de top, cumpărate de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: RMN și ecograf pentru diagnosticarea și tratarea cancerului
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a fost dotat cu două echipamente medicale de ultimă generație, un RMN și un ecograf, achiziționate printr-o investiție de aproximativ 7,3 milioane de lei, finanțată în mare parte din fonduri europene, menită să îmbunătățească diagnosticarea și tratamentul pacienților, în special în cazul afecțiunilor oncologice.
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a achiziționat, cu sprijin european, două echipamente medicale moderne – un RMN și un ecograf – care vor îmbunătăți diagnosticarea și tratamentul pacienților. Investiția totală este de aproximativ 7,3 milioane de lei, din care 85% finanțare europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% buget național și 2% cofinanțare de la Consiliul Județean Alba.
Proiectul, intitulat „Îmbunătățirea dotării tehnice la SJU Alba Iulia pentru creșterea capacității de diagnostic a cancerului”, este derulat prin Programul Sănătate 2021–2027 și are ca scop principal modernizarea unității sanitare cu echipamente de ultimă generație.
Investiția totală se ridică la aproape 7,3 milioane de lei, din care 7,15 milioane lei provin din finanțare nerambursabilă (6,2 milioane lei din Fondul European de Dezvoltare Regională și 949 mii lei de la bugetul de stat). Cofinanțarea de aproximativ 146 mii lei este asigurată de Consiliul Județean Alba, în subordinea căruia se află spitalul.
Marți, 16 decembrie, la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a avut loc un eveniment de prezentare a noilor echipamente medicale.
Obiectivul general este îmbunătățirea capacității SJU Alba Iulia de a diagnostica și trata cancerul, prin dotarea modernă a unității sanitare cu echipamente avansate. Obiectivele specifice sunt creșterea calității și preciziei diagnosticului de cancer prin dotarea cu RMN și ecograf, respectiv reducerea timpului de așteptare pentru investigațiile oncologice.
Prin această investiție, Spitalul Județean Alba Iulia își crește capacitatea de diagnostic și tratament, oferind pacienților servicii medicale mai bune, se arată într-un comunicat de presă transmis de Biroul de Presă al SJU Alba Iulia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit pe Bulevardul Ferdinand
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit pe Bulevardul Ferdinand Un accident rutier a avut loc astăzi, pe Bulevardul Ferdinand, atunci când două autoturisme s-au ciocnit, în jurul orei 15:30. Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale. Din fericire, persoanele implicate în incident nu au fost rănite și nu au avut nevoie […]
19 decembrie 2025 | „Fă RAI din ce ai”, evenimentul caritabil la Alba Iulia pentru Sebastian Coman, un tânăr cu probleme medicale serioase
19 decembrie 2025 | „Fă RAI din ce ai”, evenimentul caritabil la Alba Iulia pentru Sebastian Coman, un tânăr cu probleme medicale serioase În apropierea sărbătorilor de iarnă, Alba Iulia devine, din nou, un loc al solidarității și al speranței. Vineri, 19 decembrie 2025, de la ora 18:00, la Casa de Cultură a Studenților, va […]
Primul caz de trichineloză depistat la un porc domestic, sacrificat într-o gospodărie din Mihalț: 9 persoane s-au îmbolnăvit în aceeași comună în urmă cu 5 ani, după ce au consumat carne infestată
Primul caz de trichineloză depistat la un porc domestic, sacrificat într-o gospodărie din Mihalț: 9 persoane s-au îmbolnăvit în aceeași comună în urmă cu 5 ani, după ce au consumat carne infestată Un caz de trichineloză a fost depistat recent la un porc domestic sacrificat într-o gospodărie din comuna Mihalț, județul Alba, cu ocazia sărbătorilor […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Profesorul Cristian Păun, critici la adresa subvenționării energiei: ,,Nimic nu este gratis”
Profesorul Cristian Păun, critici la adresa subvenționării energiei: ,,Nimic nu este gratis” Economistul Cristian Păun critică dur politica de plafonare...
Instanța a amânat pronunțarea pe contestația lui Călin Georgescu. Dosarul în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat a primit alt termen
Instanța a amânat pronunțarea pe contestația lui Călin Georgescu. Dosarul în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat...
Știrea Zilei
VIDEO | Prima creșă modernă construită la Aiud, inaugurată în prezența Ministrului Dezvoltării, Cseke Attila: Va avea 40 de locuri și va fi predată copiilor în toamna anului 2026
VIDEO | Prima creșă modernă construită la Aiud, inaugurată în prezența Ministrului Dezvoltării, Cseke Attila: Va avea 40 de locuri...
VIDEO | Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, vizită la Abrud, unde a fost finalizată, în timp record, cea mai modernă creșă din Munții Apuseni
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, vizită la Abrud, unde a fost finalizată, în timp record, cea mai modernă creșă din Munții...
Curier Județean
FOTO | Echipamente medicale de top, cumpărate de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: RMN și ecograf pentru diagnosticarea și tratarea cancerului
Echipamente medicale de top, cumpărate de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: RMN și ecograf pentru diagnosticarea și tratarea cancerului...
FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit pe Bulevardul Ferdinand
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit pe Bulevardul Ferdinand Un accident rutier a avut loc astăzi, pe...
Politică Administrație
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu Moțiunea simplă AUR împotriva ministrei Mediului,...
Moțiunea de cenzură a fost respinsă: Guvernul Bolojan supraviețuiește din nou în Parlament, iar coaliția de guvernare rezistă
Moțiunea de cenzură a fost respinsă: Guvernul Bolojan supraviețuiește din nou în Parlament, iar coaliția de guvernare rezistă Moţiunea de...
Opinii Comentarii
16 decembrie 1989 | Ziua care a schimbat istoria României. La Timișoara s-a strigat primul „Jos Ceauşescu!”
16 decembrie 1989 | Ziua care a schimbat istoria României. La Timișoara s-a strigat primul „Jos Ceauşescu!” 16 decembrie 1989...
16 decembrie: 30 de ani de la adoptarea oficială a denumirii „Euro” pentru moneda unică europeană
16 decembrie: 30 de ani de la adoptarea oficială a denumirii „Euro” pentru moneda unică europeană Consiliul European, întrunit la...