FOTO: Echipa RO-001 XEO a Colegiului HCC din Alba Iulia. Cine sunt elevii premiați Campionatului Mondial de robotică “First Championship USA Detroit”

Echipa de robotică XEO a Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia a reușit din nou, în weekend, calificarea în Semifinalele Campionatului Mondial “First Championship USA Detroit”. Elevii au obţinut locul doi Inspire Award, locul doi la Connected Award, locul I la autonomia robotului și un premiu special oferit de VW.



„Ţintește spre lună. Chiar dacă nu reușești, măcar vei fi printre stele.”– Les Brown

Campionatul Național de Robotică pentru licee – BRD First Tech Challenge România, organizat de Asociația „Nație prin Educație”, s-a desfășurat în perioada 22-24 martie 2019.

Sala Polivalentă din București a fost locul unde s-au întâlnit 120 de echipe calificate la aceasta etapă, ce au participat la un adevărat maraton de meciuri între roboți. În acest an, tema competiției internaționale FIRST Tech Challenge este FTC ROVER RUCKUS, participanții având misiunea de a crea roboți pentru explorarea altor planete.

Sezonul #3 2018-2019 a stabilit noi recorduri în ceea ce privește numărul de participanți: 145 echipe, 2000 liceeni, 77 orașe, 420 mentori și 400 voluntari.

„Duminică am trăit și experimentat cu toții cele mai puternice emoții pe care le poate simți cineva. Echipa RO001 XEO a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia se întoarce acasă cu 3 premii: Control Award 1st Place, Connect Award 2nd Place și Inspire Award 2nd Place.

Control Award: premiul pentru echipa cu cea mai bună perioadă autonomă de joc a robotului

Connect Award: premiul pentru echipa care a interacționat pe perioada competiției cu cele mai multe alte echipe și care și-a format o comunitate în jurul ei

Inspire Award: premiul suprem al competiției care cuprinde în calcul toate aspectele tehnice și non-tehnice ale echipei.

Călătoria echipei nu se termină însă aici datorită premiului Inspire Award 2nd Place pe baza căruia echipa va participa la Campionatul Mondial First Tech Challenge 2018-2019 de la Detroit, SUA și premiului Control Award 1st Place pe baza căruia echipa va merge într-o excursie la muzeul și fabrica Volkswagen de la Wolfsburg, Germania.

Dorim să mulțumim domnilor profesori, părinților, conducerii colegiului, mentorilor noștri și sponsorilor noștri, în principal IPEC Alba Iulia pentru implicarea și ajutorul oferit în timpul sezonului.”

Membrii echipei Xeo:

Mermezan Mihai – clasa a XII-a – team leader

Serafino Maria Antonella – clasa a XI-a – PR

Corpodean Darius – clasa a XII-a – mecanic, modelare 3D

Neamțu Claudiu – clasa a XI-a – programare, șofer robot

David Bogdan – clasa a XI-a – mecanic, șofer robot

Leterna Alex – clasa a XII-a – design, mecanic

Jurca Alexandra – clasa a XI-a – modelare 3D, design

Besoiu Andrei – clasa a X-a – mecanic

Toader Daniel – clasa a X-a – redactor caiet, mecanic

Hada Ionuț – clasa a XI-a – coach, programator

Șofrac Robert – clasa a XII-a – programator

Ghișa Alexandru – clasa a XI-a – mecanic

Șerban Alexandru – clasa a X-a – mecanic

Florea Denisa – clasa a XII-a – modelare 3D, PR

Naghiu Oana – clasa a XI-a – PR

Rus Cătălin – clasa a X-a – mecanic, mascotă

Rusan Mădălina – clasa a XII-a – PR

Mentori: Drăguș Alex, Palcu Carmen, Mureșan Laura

Colaboratori: Sebastian Onac – președinte Centrul Maria Beatrice, Maria Trancău – președinte Asociația părinților “Impreună pentru Colegiul HCC”

Sponsori: IPEC Alba Iulia, Jidvei, Rotary Club Alba Iulia, Adral SRL, Ener Rom SRL, Atlas Imobiliare SRL, Livrez dragoste.