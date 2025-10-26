FOTO: Echipa AC „Mica Romă” Blaj – aur la naționalele de cros, Mihaela Blaga – vicecampioană națională!

Echipa AC „Mica Romă” Blaj – aur la naționalele de cros Under 20, iar Mihaela Blaga a devenit vicecampioană națională la under 23!

Două medalii naționale adjudecate de elevii antrenoarei Cristina Man la Campionatele Naționale de cros seniori, Under 20 și Under 23, disputate la Poiana Stampei (Suceava): aur cu echipa „Mica Romă” Blaj la masculin Under 20 și argint cu Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj) – la feminin, Under 23

„Felicit sportivii pentru performanțele remarcabile obținute la ediția din acest an a Campionatului Național de Cros! Următoarea provocare va fi Campionatul Balcanic de Cros, care se va desfășura pe 8 noiembrie la Băile Felix, unde Mihaela Blaga, Lucian Ștefan și Alin Șavlovschi vor reprezenta România. Le dorim mult succes și sperăm într-o comportare cât mai bună la această competiție internațională!„, a punctat Cristina Man.

La individual la Under 20, rezultatele au fost următoarele: *locul întâi: Lucian Ștefan (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) – timpul 19:05; *locul 2: Mihai Șavlovschi (CS Medgidia/ Mica Romă Blaj) – timpul 19:16; *locul 11: David George Cozma (CSȘ Blaj/Mica Romă Blaj) – timpul 20:47; *locul 14: Ștefan Dumitrescu *LT Brătianu Drăgășani/ Mica Roma Blaj) – rezultat 21:30; *locul 15: Mihnea Acatrinei (CSM Unirea Alba Iulia, ntrenor Ana Rodean) – timpul 21:34; *locul 26: Codrin Vințan (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) – timpul 24:33;

Feminin, Under 20: Alexandra Cristea (CS Unirea/LPS Alba Iulia, antrenor Gabriel Avram) – locul 6 (timpul 16:05)

Mihaela Maria Blaga (Mica Romă Blaj) a devenit vicecampioană națională la Under 23, feminin, cu timpul 22:33, pe prima poziție clasându-se Mădălina Sîrbu (Rarăul Câmpulung) cu rezultatul 21:43.

La Under 23, Albert Zaharia (CSU Alba Iulia, antrenor Cristina Man) a terminat pe locul 9, cu 27:42.

