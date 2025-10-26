FOTO: Echipa AC „Mica Romă” Blaj – aur la naționalele de cros, Mihaela Blaga – vicecampioană națională!
Echipa AC „Mica Romă” Blaj – aur la naționalele de cros Under 20, iar Mihaela Blaga a devenit vicecampioană națională la under 23!
Două medalii naționale adjudecate de elevii antrenoarei Cristina Man la Campionatele Naționale de cros seniori, Under 20 și Under 23, disputate la Poiana Stampei (Suceava): aur cu echipa „Mica Romă” Blaj la masculin Under 20 și argint cu Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj) – la feminin, Under 23
Citește și: FOTO | Mihaela Blaga (AC Mica Romă Blaj), triumf la Campionatul Național de Alergare pe Șosea 5 km, de la Oradea: Alexandra Cristea (CS Unirea Alba Iulia), pe locul 2 la U20
„Felicit sportivii pentru performanțele remarcabile obținute la ediția din acest an a Campionatului Național de Cros! Următoarea provocare va fi Campionatul Balcanic de Cros, care se va desfășura pe 8 noiembrie la Băile Felix, unde Mihaela Blaga, Lucian Ștefan și Alin Șavlovschi vor reprezenta România. Le dorim mult succes și sperăm într-o comportare cât mai bună la această competiție internațională!„, a punctat Cristina Man.
La individual la Under 20, rezultatele au fost următoarele: *locul întâi: Lucian Ștefan (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) – timpul 19:05; *locul 2: Mihai Șavlovschi (CS Medgidia/ Mica Romă Blaj) – timpul 19:16; *locul 11: David George Cozma (CSȘ Blaj/Mica Romă Blaj) – timpul 20:47; *locul 14: Ștefan Dumitrescu *LT Brătianu Drăgășani/ Mica Roma Blaj) – rezultat 21:30; *locul 15: Mihnea Acatrinei (CSM Unirea Alba Iulia, ntrenor Ana Rodean) – timpul 21:34; *locul 26: Codrin Vințan (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) – timpul 24:33;
Feminin, Under 20: Alexandra Cristea (CS Unirea/LPS Alba Iulia, antrenor Gabriel Avram) – locul 6 (timpul 16:05)
Mihaela Maria Blaga (Mica Romă Blaj) a devenit vicecampioană națională la Under 23, feminin, cu timpul 22:33, pe prima poziție clasându-se Mădălina Sîrbu (Rarăul Câmpulung) cu rezultatul 21:43.
La Under 23, Albert Zaharia (CSU Alba Iulia, antrenor Cristina Man) a terminat pe locul 9, cu 27:42.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, campioană la junioare la rugby în 7 și medalie de bronz la senioare
CSM Unirea Alba Iulia a devenit campioană la junioare la rugby în 7 și a cucerit medalia de bronz la senioare! Ultima etapă a competiției naționale s-a disputat la Oarda de Jos, cu acest prilej decernându-se trofeele la cele două secțiuni. CSM Unirea Alba Iulia a cucerit titlul la junioare și a luat medalia de […]
Antrenorul Alexandru Pelici (CSM Unirea Alba Iulia), după înfrângerea pe „Cetate” din derby-ul cu Poli Timișoara!
CSM Unirea Alba Iulia a pierdut derby-ul Seriei 7 de pe „Cetate” cu contracandidata Poli Timișoara, scor 1-2 (1-1), ratând un examen important în lupta pentru promovare, în penultima etapă a turului eșalonului terț! Și astfel, într-un meci de 6 puncte, Poli, pragmatică și mai lucidă, a întors scorul, a dat lovitura și a câștigat […]
FOTO: Volei Alba Blaj – Dinamo 3-1, în Divizia A1! Campioana, victorie importantă în derby-ul rundei secunde!
Volei Alba Blaj – Dinamo 3-1, în Divizia A1! Campioana, victorie importantă în derby-ul rundei secunde, în „Alba Blaj” Arena! La prima reprezentație în Divizia A1 în stagiunea curentă în fața fanilor, campioana Volei Alba Blaj campioana Volei Alba Blaj a învins rivala Dinamo București, scor 3-1 (25-23, 25-13, 19-25, 25-22), în fața a peste […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Peste 100.000 de oameni la slujba de sfințire a Catedralei Naționale: Eveniment care marchează centenarul Patriarhiei Române
Peste 100.000 de oameni la slujba de sfințire a Catedralei Naționale Pictura Catedralei Naționale este sfințită, duminică, 26 octombrie, de...
Amenzi de 4.000 de lei pentru românii care nu sunt racordați la canalizare și nu respectă legea: ,,Acest lucru este STRICT INTERZIS”
Amenzi de 4.000 de lei pentru românii care nu sunt racordați la canalizare și nu respectă legea. Garda de Mediu:...
Știrea Zilei
VIDEO | Cerere în căsătorie EMOȚIONANTĂ la Tropote în Țara Vinului, la Alba Iulia: Eugen Suhastru, un tânăr inginer agronom și-a cerut iubita de soție, călare pe cai
Cerere în căsătorie EMOȚIONANTĂ la Tropote în Țara Vinului, la Alba Iulia: Eugen Suhastru, un tânăr inginer agronom și-a cerut...
VIDEO | Bărbat de 68 de ani din Vinerea, AGRESAT în propria locuință de doi cugireni: Poliția cercetează cazul
Bărbat de 68 de ani din Vinerea, AGRESAT în propria locuință de doi cugireni: Poliția cercetează cazul Un bărbat din...
Curier Județean
25 octombrie 2025 | AMENZI de aproape 9.000 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite a polițiștilor din Blaj: Ce nereguli au fost constatate
AMENZI de aproape 9.000 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite a polițiștilor din Blaj: Ce nereguli au...
SCUTUL PĂDURII în Alba: AMENZI de aproape 30.000 de lei și o cantitate de 40 de metri cubi de lemn confiscată
SCUTUL PĂDURII în Alba: AMENZI de aproape 30.000 de lei și o cantitate de 40 de metri cubi de lemn...
Politică Administrație
FOTO | Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud: Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil
Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud La sediul Primăriei Aiud s-a procedat la o reoganizare a dispunerii serviciilor. ...
Comunicat de presă | PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu Delegați ai PSD...
Opinii Comentarii
Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir: De astăzi, căldura intră în pământ și frigul își arată colții. Ce este interzis să faci pe 26 octombrie
Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir: De astăzi, căldura intră în pământ și frigul își arată colții. Ce este interzis să...
26 octombrie: 163 de ani de la nașterea Episcopului Greco – Catolic Demetriu Radu, una dintre cele mai importante figuri ale Marii Uniri din 1918
26 octombrie: 163 de ani de la nașterea Episcopului Greco – Catolic Demetriu Radu, una dintre cele mai importante figuri...