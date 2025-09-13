FOTO | Mihaela Blaga (AC Mica Romă Blaj), triumf la Campionatul Național de Alergare pe Șosea 5 km, de la Oradea: Alexandra Cristea (CS Unirea Alba Iulia), pe locul 2 la U20

Mihaela Blaga (AC Mica Romă Blaj), triumf la Campionatul Național de Alergare pe Șosea 5 km, de la Oradea: Alexandra Cristea (CS Unirea Alba Iulia), pe locul 2 la U20

Mihaela Blaga (AC Mica Romă Blaj) a triumfat în întrecerea feminină a Campionatului Național de Alergare pe Șosea 5 km, seniori, U23 și U20, de la Oradea.

Competiția a fost organizată sâmbătă, 13 septembrie 2025.

Mihaela Blaga s-a impus cu timpul de 17 minute 30 de secunde. Ea a fost urmată în clasament de Maria Magdalena Bosînceanu (CSM Vaslui) și de Iulia Florina Mărgineanu (CSU Oradea).

Alexandra Cristea (CS Unirea Alba Iulia) s-a clasat pe locul secund la U20 și pe locul 4 la U23.

Au participat în total 90 de sportivi, la msculin și feminin.

Campionatul Național de Alergare pe Șosea 5 km a fost organizat de Federația Română de Atletism și ACS Progress Oradea, în parteneriat cu Primăria Municipiului Oradea, Visit Oradea, ACS Bihorul Oradea, Xterra Sport Club și Asociația Județeană de Atletism Bihor.

foto: captură video Feederația Română de Ateltism – oficial, Gabriel Avram

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI