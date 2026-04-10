FOTO | Dovadă de spirit civic în Vinerea Mare: Un polițist local din Aiud a găsit un portofel cu acte și bani în piață și l-a dus proprietarei acasă

Dovadă de spirit civic în Vinerea Mare: Un polițist local din Aiud a găsit un portofel cu acte și bani în piață și l-a dus proprietarei acasă

Un polițist local din municipiul Aiud a dat dovadă în Vinerea Mare de spirit civic după ce a găsit un portofel în piață și l-a dus celei care îi aparținea.

Astăzi, în Vinerea Mare, un polițist local din Aiud, care se afla în piața din oraș, a observat un portofel, cel mai probabil uitat din neatenție.

Portofelul era uitat pe pervazul chișcului roșu din piața din Aiud și conținea pe lângă carduri și documente și suma de 700 de lei.

Fără să stea pe gânduri, Claudiu Ilea, polițistul local care a găsit portofelul, l-a luat și după ce a identificat proprietarul, l-a dus personal acasă la femeia care îl pierduse.

