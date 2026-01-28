FOTO | Doi tineri din Hunedoara rătăciți pe munte în Alba: Încercau să ajungă la Șureanu, dar au fost direcționați greșit de o aplicație de orientare

Doi tineri din Hunedoara rătăciți pe munte în Alba: Încercau să ajungă la Șureanu, dar au fost direcționați greșit de o aplicație de orientare

Un cuplu de tineri din județul Hunedoara, cu un autoturism Audi, a rămas împotmolit, marți, 27 ianuarie 2026, în jurul orei 21.30 în zona lacului Canciu (Muntii Șureanu).

Asta după ce au urmat indicațiile aplicației Waze, care i-a direcționat din Cugir, pe râul Mare spre Canciu-Poarta Raiului.

Echipa de salvatori montani a SPJ SALVAMONT-SALVASPEO Alba, aflată în serviciu la Domeniul schiabil Șureanu, a intervenit în sprijinul cetățenilor, cu un snowmobil și un UTV pentru evacuarea persoanelor spre locul unde aveau cazarea, autoturismul urmând a fi evacuat ulterior de către proprietari.

„Reamintim pe această cale tuturor turiștilor care vor sa vină la schi în Șureanu, să se documenteze temeinic asupra traseului de urmat cu mijloace auto și să nu urmeze ,,orbește” indicațiile aplicațiilor care nu țin cont de condițiile drumurilor de acces”, a transmis Salvamont Alba.

