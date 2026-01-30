FOTO | Doi polițiști au salvat de la moarte un bărbat: Era spânzurat cu o funie de o grindă, dar a reușit să sune la 112
Doi polițiști au salvat de la moarte un bărbat: Era spânzurat cu o funie de o grindă, dar a reușit să sune la 112
O intervenție contra-cronometru, în condiții dificile, a făcut diferența dintre viață și moarte. Doi polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Hunedoara au demonstrat profesionalism și prezență de spirit, salvând un bărbat aflat într-o situație critică.
În seara zilei de 28 ianuarie 2026, la ora 19:12, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizată prin SNUAU 112 de către un bărbat care nu a putut comunica cu operatorul. Pe fundal se auzeau doar foșnete și o respirație îngreunată, existând suspiciunea unei tentative de suicid.
Imediat, patrula de ordine publică din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Hunedoara, formată din doi agenți de poliție, s-a deplasat de urgență spre locul indicat de operatorul 112. Cei doi polițiști au străbătut peste 300 de metri prin zăpadă, pe întuneric, pentru a ajunge la locuința bărbatului.
Ajunși la fața locului, polițiștii au pătruns în curtea imobilului, unde, l-au găsit pe apelant, un bărbat de 45 de ani, spânzurat cu o funie de o grindă. Fără ezitare, polițiștii au tăiat funia, l-au așezat la sol și au constatat că acesta prezenta semne vitale, însă nu coopera.
Cu calm și profesionalism, l-au poziționat în poziție laterală de siguranță, prevenind astfel riscul de înec. La fața locului a sosit și un echipaj de ambulanță, care l-a transportat pe bărbat la UPU Hunedoara pentru îngrijiri medicale de specialitate.
Din verificările efectuate a reieșit că bărbatul locuia singur și se confrunta cu dificultăți familiale, situație cunoscută polițiștilor. În prezent, starea acestuia este stabilă, fiind sub supraveghere medicală.
Recomandări preventive în cazurile de tentativă de suicid:
*Nu ignorați semnalele de alarmă: izolare, schimbări bruște de comportament, mesaje de adio.
*Vorbiți deschis cu persoanele aflate în dificultate și încurajați-le să ceară ajutor.
*Apelați de urgență 112 dacă există suspiciuni privind un pericol iminent.
*Sprijinul familiei, al prietenilor și al specialiștilor poate salva vieți.
„Intervenția promptă și umană a celor doi polițiști demonstrează, încă o dată, că dincolo de uniformă se află oameni dedicați, pregătiți să intervină pentru a proteja viața celor aflați în dificultate”, a transmis IPJ Hunedoara.
foto: IPJ Hunedoara
