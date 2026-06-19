FOTO | Diana Maria Filimon, de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, performanță remarcabilă la Street Groove Jam 2026: A obținut locul II la secțiunea ,,Get Down Juniors”
Diana Maria Filimon, de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, performanță remarcabilă la Street Groove Jam 2026: A obținut locul II la secțiunea ,,Get Down Juniors”
Diana Maria Filimon, de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, s-a clasat pe Locul II la secțiunea ,,Get Down Juniors” din cadrul evenimentului Street Groove Jam 2026, desfășurat la Cluj-Napoca.
Tânăra urmează cursuri de hip-hop, street dance și K-pop la o școală de dans din Cluj-Napoca. Evenimentul a fost dedicat culturii urbane, care a reunit competiții de dans, battle-uri și workshop-uri pentru tineri dansatori, transmite instituția de învățământ printr-o postare publicată pe o rețea de socializare.
,,La Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, ne bucurăm de fiecare dată când vedem cum elevii noștri își transformă hobby-urile în performanță!
Astăzi o felicităm pe Diana Maria Filimon, elevă în clasa a VI-a D, pentru un rezultat deosebit!
Din septembrie anul trecut, Diana urmează cursuri de hip-hop, street dance și K-pop la o școală de dans din Cluj-Napoca, dedicând timp și multă pasiune acestui domeniu artistic.
Efortul și perseverența sa au fost răsplătite în cadrul Street Groove Jam 2026, festival desfășurat în perioada 29–31 mai la Cluj-Napoca, un eveniment dedicat culturii urbane, care a reunit competiții de dans, battle-uri și workshop-uri pentru tineri dansatori.
Cu energie, talent și determinare, Diana a obținut Locul al II-lea la secțiunea ,,Get Down Juniors”
”Succesul este suma unor mici eforturi, repetate zi de zi.” (Robert Collier)
Felicitări, Diana! Îți dorim să îți urmezi în continuare visurile și să dansezi mereu cu aceeași bucurie!”, a scris, pe Facebook, Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Avertisment DSVSA Alba: Măsuri obligatorii pentru protecția animalelor în perioadele cu temperaturi ridicate
Avertisment DSVSA Alba: Măsuri obligatorii pentru protecția animalelor în perioadele cu temperaturi ridicate DSVSA Alba le reamintește crescătorilor și deținătorilor de animale, printr-un comunicat de presă, transmis vineri, 19 iunie 2026, să ia măsuri pentru protejarea acestora pe perioada caniculei, în contextul temperaturilor ridicate prognozate în următoarele zile. Având în vedere temperaturile ridicate prognozate pentru […]
VIDEO | Alba Iulia este, pentru trei zile, capitala cărții, artei și dialogului cultural: A început cea de-a XVII-a ediție a Târgului de cArte Alba Transilvana
Alba Iulia este, pentru trei zile, capitala cărții, artei și dialogului cultural: A început cea de-a XVII-a ediție a Târgului de cArte Alba Transilvana Cetatea Marii Uniri și-a deschis din nou porțile pentru iubitorii de literatură, artă și dialog cultural, odată cu desfășurarea celei de-a XVII-a ediții a Târgului de cArte Alba Transilvana, eveniment care […]
Continuă războiul dintre STP și Primăria Alba Iulia: Cum răspunde Societatea de Transport Public acuzațiilor făcute de primarul Gabriel Pleșa: ,,Soluția există și este simplă”
Continuă războiul dintre STP și Primăria Alba Iulia: Cum răspunde Societatea de Transport Public acuzațiilor făcute de primarul Gabriel Pleșa: ,,Soluția există și este simplă” Societatea de Transport Public Alba Iulia a emis, vineri, 19 iunie 2026, un amplu comunicat de presă în care răspunde acuzațiilor făcute de administrația locală din oraș și a primarului […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
19-22 iunie 2026 | Val de căldură excesivă în România: Temperaturi de până la 36 de grade
Val de căldură excesivă în România: Temperaturi de până la 36 de grade România traverzsează, începând de vineri, 19 iunie...
Cum va fi VREMEA în România până în 20 iulie 2026: Temperaturi peste normal și secetă accentuată. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 20 iulie 2026: Temperaturi peste normal și secetă accentuată. Prognoza meteo pe...
Știrea Zilei
STP acuză: „Primăria Alba Iulia să folosească starea de alertă pentru a masca o datorie istorică de 14 milioane de lei către operatorul de transport public”
STP acuză: „Primăria Alba Iulia să folosească starea de alertă pentru a masca o datorie istorică de 14 milioane de...
Festival de IT organizat în Alba, ANULAT în 2026: Organizatorii dau vina pe Palatul Principilor Transilvaniei. Reacția managerului instituției
Festival de IT organizat în Alba, ANULAT în 2026: Organizatorii dau vina pe Palatul Principilor Transilvaniei. Reacția managerului instituției Ediția...
Curier Județean
Avertisment DSVSA Alba: Măsuri obligatorii pentru protecția animalelor în perioadele cu temperaturi ridicate
Avertisment DSVSA Alba: Măsuri obligatorii pentru protecția animalelor în perioadele cu temperaturi ridicate DSVSA Alba le reamintește crescătorilor și deținătorilor...
VIDEO | Alba Iulia este, pentru trei zile, capitala cărții, artei și dialogului cultural: A început cea de-a XVII-a ediție a Târgului de cArte Alba Transilvana
Alba Iulia este, pentru trei zile, capitala cărții, artei și dialogului cultural: A început cea de-a XVII-a ediție a Târgului...
Politică Administrație
SURSE: Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat Adrian Veștea, şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL
SURSE: Cătălin Predoiu, susținător al premierului desemnat Adrian Veștea, şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL Cătălin Predoiu...
FOTO | Au fost recepționate lucrările de asfaltare de pe strada Humulești din Alba Iulia: ,,Un proiect pe care mulți dintre locuitorii acestei zone l-au așteptat”
Au fost recepționate lucrările de asfaltare de pe strada Humulești din Alba Iulia: ,,Un proiect pe care mulți dintre locuitorii...
Opinii Comentarii
18 iunie: Ziua gastronomiei durabile. Moment de conștientizare și reflecție asupra modului în care sunt produse, preparate și consumate alimentele la nivel global
18 iunie: Ziua gastronomiei durabile. Moment de conștientizare și reflecție asupra modului în care sunt produse, preparate și consumate alimentele...
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P)
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P) CTC TOOLS, distribuitor autorizat...