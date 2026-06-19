FOTO | Diana Maria Filimon, de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, performanță remarcabilă la Street Groove Jam 2026: A obținut locul II la secțiunea ,,Get Down Juniors”

Diana Maria Filimon, de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, performanță remarcabilă la Street Groove Jam 2026: A obținut locul II la secțiunea ,,Get Down Juniors”

Diana Maria Filimon, de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, s-a clasat pe Locul II la secțiunea ,,Get Down Juniors” din cadrul evenimentului Street Groove Jam 2026, desfășurat la Cluj-Napoca.

Tânăra urmează cursuri de hip-hop, street dance și K-pop la o școală de dans din Cluj-Napoca. Evenimentul a fost dedicat culturii urbane, care a reunit competiții de dans, battle-uri și workshop-uri pentru tineri dansatori, transmite instituția de învățământ printr-o postare publicată pe o rețea de socializare.

,,La Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, ne bucurăm de fiecare dată când vedem cum elevii noștri își transformă hobby-urile în performanță!

Astăzi o felicităm pe Diana Maria Filimon, elevă în clasa a VI-a D, pentru un rezultat deosebit!

Din septembrie anul trecut, Diana urmează cursuri de hip-hop, street dance și K-pop la o școală de dans din Cluj-Napoca, dedicând timp și multă pasiune acestui domeniu artistic.

Efortul și perseverența sa au fost răsplătite în cadrul Street Groove Jam 2026, festival desfășurat în perioada 29–31 mai la Cluj-Napoca, un eveniment dedicat culturii urbane, care a reunit competiții de dans, battle-uri și workshop-uri pentru tineri dansatori.

Cu energie, talent și determinare, Diana a obținut Locul al II-lea la secțiunea ,,Get Down Juniors”

”Succesul este suma unor mici eforturi, repetate zi de zi.” (Robert Collier)

Felicitări, Diana! Îți dorim să îți urmezi în continuare visurile și să dansezi mereu cu aceeași bucurie!”, a scris, pe Facebook, Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia.

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