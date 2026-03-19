FOTO | Delia Hamza, elevă a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, performanțe deosebite la concursuri școlare: „Suntem mândri de reușitele ei și îi dorim mult succes în continuare!”

Delia Hamza, elevă a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, performanțe deosebite la concursuri școlare: „Suntem mândri de reușitele ei și îi dorim mult succes în continuare!”

Delia Hamza, elevă în clasa a IV‑a B Step by Step la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, a obținut un rezultat frumos la concursul interjudețean de matematică „Pitagora”, organizat de Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia.

Delia Hamza a fost răsplătită cu Mențiune la acest concurs.

„Sub îndrumarea cadrelor didactice, prof. înv. primar Andrei Ionela și prof. înv. primar Cuciorvă Camelia, Delia a demonstrat și în trecut pasiune și perseverență, remarcându‑se și la concursul regional „Ioan Aron” de la Arad.

Mulțumim părinților pentru sprijinul constant și pentru încurajarea Deliei în pregătirea pentru aceste competiții.

Suntem mândri de reușitele ei și îi dorim mult succes în continuare!”, au precizat reprezentanții Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia.

