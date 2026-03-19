FOTO | Dălina Maria Haiduc și Elena Marcela Ihuț, eleve ale școlii din Bistra, calificate la etapa națională a Olimpiadei de Educație Socială 2026

Dălina Maria Haiduc și Elena Marcela Ihuț, eleve ale școlii din Bistra, calificate la etapa națională a Olimpiadei de Educație Socială 2026

Două eleve de la Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de Educație Socială 2026.

„Două eleve deosebite de la Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, Haiduc Dălina Maria (clasa a VII-a) și Ihuț Elena Marcela (clasa a VIII-a), au reprezentat cu succes unitatea noastră la Olimpiada de Educație Socială, reușind o performanță remarcabilă: calificarea la etapa națională!

Prin seriozitate, muncă susținută și un autentic spirit civic, ele au demonstrat că implicarea și dorința de a învăța pot duce la rezultate deosebite.

Le felicităm din suflet pentru această realizare și le dorim mult succes în continuare! Suntem mândri de voi!”, a transmis profesoara Elena Balea.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI