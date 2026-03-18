FOTO | Cum să-ți echipezi fără costuri mari mașina veche cu tehnologie avansată de asistență: Inovație a unei echipe de studenți de la UCTN Cluj-Napoca, foști elevi ai Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș

Cum să-ți echipezi fără costuri mari mașina veche cu tehnologie avansată de asistență: Inovație a unei echipe de studenți de la UCTN Cluj-Napoca, foști elevi ai Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș

O echipă de studenți în anul I la specializările Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) alcătuită din absolvenți ai Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș propune o idee inovatoare de echipare fără costuri mari a mașinilor vechi cu tehnologie avansată de asistență.

Echipa îi are în componență pe Gabriel Frățilescu, Denis Andrei Săliștean, Ioana Cismașu, Vlad Dumitru Fățan și Ianis Mihai Tarciuc.

Lipsa sistemelor de asistență pe mașinile fabricate înainte de 2015 reprezintă o vulnerabilitate majoră în traficul actual, unde eroarea umană rămâne principala cauză a incidentelor. Majoritatea șoferilor, indiferent de experiență, se confruntă cu momente de neatenție, iar parcul auto îmbătrânit nu oferă suportul tehnologic necesar pentru a preveni aceste greșeli.

„Noi aducem ideea de a echipa vehiculele generațiilor trecute cu tehnologie de ultimă oră. Așa a apărut conceptul de Smart Dashcam, un sistem dual de camere care monitorizează constant perimetrul mașinii și intervine proactiv (prin avertismente vizuale și/sau sonore, exclusiv) în procesul de condus.

Sistemul funcționează ca un centru de comandă inteligent care analizează în timp real mediul înconjurător, identificând pietonii, bicicliștii și indicatoarele rutiere pentru a oferi alerte sonore în situații de risc. Tehnologia integrată avertizează în momentul ieșirii neintenționate de pe bandă (clasifică intenția manevrei în aceste cazuri) și evaluează siguranța manevrelor de depășire, acționând ca un strat suplimentar de protecție împotriva deciziilor luate în grabă.

Mai mult, dispozitivul preia rolul senzorilor de parcare, oferind ghidaj vizual și avertizări de proximitate, în timp ce funcția de supraveghere autonomă rămâne activă pentru a detecta automat orice tentativă de furt sau avarie produsă vehiculului”, ne-a dezvăluit Gabriel Frățilescu.

„Elementul central al experienței de utilizare este aplicația mobilă dedicată, care transformă telefonul într-un ecran de bord digital similar cu sistemele multimedia integrate în mașinile moderne. Interfața este proiectată estetic pentru a suprapune toate datele de siguranță și alertele ADAS peste fluxul video live, fiind optimizată pentru utilizarea hands-free în timpul șofatului. Astfel, utilizatorul are în câmpul vizual o consolă modernă care îi oferă informații critice despre trafic și navigație într-un format aerisit și ușor de urmărit, fără a distrage atenția de la drum.

Prin această abordare, tehnologia de asistență avansată devine accesibilă oricărui posesor de autovehicul, eliminând bariera de cost impusă de achiziția unei mașini moderne sau cumpărarea și montarea unor senzori individuali. Aplicația nu funcționează doar ca un simplu receptor de date, ci ca un dashboard interactiv, oferind certitudinea că orice eveniment rutier este monitorizat și procesat automat”, a detaliat Gabriel Frățilescu.

Chestionar cu privire la stilul de condus, esențial pentru prioritizarea funcției soluției tehnice

Membrii echipei de studenți de la UTCN a lansat un chestionar online pentru a colecta răspunsuri utile în validarea soluției tehnice propuse.

Chestionarul conține întrebări legate de stilul de condus. Opiniile exprimate prin răspunsurile la întrebările din chestionar sunt esențiale pentru prioritizarea funcțiilor soluției pe care o propun tinerii originari din Alba.

Participare la hackathonul din cadrul programului Innovation Labs 2026

Ideea „bobocilor” de la UTCN va fi cu siguranță una dintre soluțiile-vedetă ale hackathonului național pentru startup-uri tech care va aduna echipe din toată țara la București. Hackathonul va avea loc în 21 și 22 martie 2026 la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București și reprezintă poarta de intrare în programul de pre-accelerare Innovation Labs.

Innovation Labs funcționează de peste un deceniu ca una dintre principalele rampe de lansare pentru startup-uri tehnologice din România. În fiecare an, programul începe cu un hackathon intens în care participanții își prezintă ideile și construiesc primele prototipuri.

Formatul rămâne același și în 2026, cei înscriși participând la o competiție de aproximativ 30 de ore în care vor lucra la soluții tehnologice pentru probleme reale.

Echipele selectate după hackathon vor intra într-un program de mentorat și dezvoltare de produs care va dura zece săptămâni.

Finalul acestui parcurs este Demo Day, programat în 2026 pe 25 mai, momentul în care echipele își vor prezenta produsele în fața juriului și a comunității tech.

Cel mai mare hackathon de până acum din România este organizat de Asociația Tech Lounge și va fi găzduit de Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Politehnicii București, partener strategic al programului încă de la prima ediție.

Vor lua parte la hackathon echipe din toate centrele universitare partenere, de la Cluj-Napoca, Iași, Constanța, Târgu Mureș sau Timișoara până la Brașov, Sibiu, Oradea sau Suceava.

Peste 100 de echipe vor ajunge să prezinte pe scenă la hackathon, iar aproximativ 40 vor intra în programul de pre-accelerare, potrivit start-up.ro.

