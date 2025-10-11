FOTO | Cum este să studiezi în Coreea de Sud: O albaiuliancă trăiește experiența vieții la Korea University, cu o bursă de elită

Cum este să studiezi în Coreea de Sud: O albaiuliancă trăiește experiența vieții la Korea University, cu o bursă de elită

Ruxandra Conradi, o tânără care și-a transformat visurile în pașaport pentru lume, a pornit la drum din inima Transilvaniei, de la Alba Iulia. Povestea ei nu este doar despre un master la una dintre cele mai prestigioase universități asiatice, ci și despre puterea de a-ți depăși limitele, de a îmbrățișa necunoscutul și de a demonstra că plecând și dintr-un oraș mai mic din România poți izbândi.

Ruxandra Conradi și-a început parcursul academic cu ambiție și perseverență, reușind să urmeze simultan două facultăți în București, înainte de a visa la studii internaționale. Absolventă a Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, profil real, specializarea matematică-informatică, Ruxandra s-a mutat în Capitală pentru a studia Dreptul la Universitatea din București și Marketingul la Academia de Studii Economice.

După finalizarea studiilor de licență, a continuat să-și perfecționeze cunoștințele în domeniul juridic și al tehnologiilor, promovând examenul de intrare în profesia de avocat și urmând masterul „Dreptul Noilor Tehnologii” în limba engleză la Universitatea din București. Această combinație de expertiză juridică și economică a pregătit-o pentru un pas major: studiile în Coreea de Sud, la Korea University din Seul, una dintre cele mai prestigioase universități din țară.

Studiul în Coreea de Sud – o experiență unică

„Am ajuns să studiez în Coreea de Sud cu ajutorul bursei Global Korea Scholarship (GKS). În cadrul acestui program, într-o primă etapă studiezi limba coreeană timp de un an, iar apoi urmezi masterul de doi ani în domeniul ales”, povestește Ruxi.

Deși știa de acest an pregătitor, ea începuse să învețe coreeana încă din timpul facultății, autodidact, din curiozitate pentru alfabet și unicitatea limbii. „Am reușit să ating un nivel intermediar prin studiu individual, dar fără un profesor care să corecteze greșelile, cunoștințele mele erau inegale. În special la vorbit am avut lacune, dar trăind aici și folosind coreeana zilnic, recuperez rapid”, mărturisește ea.

Ruxi urmează masterul de Media și Comunicare la Korea University, una dintre cele trei universități de top din Coreea („SKY”). „Programul este bilingv, în engleză și coreeană, ceea ce face studiul limbii și mai necesar, mai ales pentru vocabularul academic”, explică ea.

Motivația a venit din dorința de a experimenta un sistem de învățământ diferit, de a înțelege o altă perspectivă asupra media și de a trăi într-un oraș cosmopolit precum Seul, unde tradiția și modernitatea coexistă armonios. „Îmi doresc să devin un profesionist în media, iar o astfel de experiență nu este doar importantă, ci vitală”, spune tânăra.

Adaptare și diferențe culturale

Despre educația coreeană, Ruxi observă: „Orele sunt mult mai interactive decât ce experimentasem în România. Dinamica lor este la un alt nivel”. Adaptarea însă nu a fost lipsită de provocări. „Primul șoc a fost umezeala, greu de descris față de ce știm noi în România. În primele zile parcă nu se putea respira fără aer condiționat”.

Un alt aspect neașteptat a fost alimentația: „Îmi plac preparatele coreene, dar lipsa produselor lactate, atât de comune la noi, a fost o provocare. În plus, mâncărurile «sărate» au adesea un gust ușor dulce, cu care e greu să te obișnuiești. Totuși, m-am îndrăgostit de produsele lor de panificație, chiar dacă pâinea este mult mai dulce decât la noi”.

Viața de zi cu zi la Seul

O zi obișnuită începe cu recapitularea lecțiilor, pentru că la cursuri se verifică mereu materia predată anterior. După ore, Ruxi iese cu colegii sau explorează orașul. „Seul este un oraș vibrant, asemenea New York-ului – nu doarme niciodată”. Majoritatea colegilor săi sunt străini, veniți prin aceeași bursă. „Această diversitate ne-a apropiat repede, chiar dacă venim din țări și domenii diferite”, povestește ea.

Spirit universitar și experiențe culturale

Unul dintre lucrurile care au impresionat-o a fost „university life”-ul coreean, unic în lume. A participat la competițiile sportive dintre Korea University și Yonsei University: „Meciurile s-au desfășurat pe stadioane profesioniste, cu coregrafii și cântece pregătite din timp, într-o atmosferă incredibilă”.

Legătura cu România și viitorul profesional

Chiar dacă se bucură de experiența coreeană, Ruxandra păstrează constant legătura cu cei dragi din Alba Iulia și București. „Cel mai mult îmi lipsesc oamenii”, recunoaște ea.

Privind spre viitor, este convinsă că această etapă va fi fundamentală pentru cariera ei: „Sunt zilnic provocată să-mi depășesc limitele și să găsesc soluții neconvenționale. Experiența din Seul îmi lărgește orizonturile și îmi oferă o viziune clară asupra modului în care pot contribui în domeniul media”.

Astfel, Ruxandra Conradi devine un exemplu pentru tinerii din Alba Iulia și nu numai, arătând că pasiunea, curiozitatea și perseverența pot deschide porți către experiențe internaționale unice și pot modela viitorul profesional și personal într-un mod extraordinar.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI