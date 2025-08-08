FOTO | Cum a avut loc accidentul de pe DN 74, de la Șard: O minoră de 12 ani, din Ighiu, acroșată de o mașină în timp ce traversa șoseaua prin loc nepermis

Cum a avut loc accidentul de pe DN 74, de la Șard: O minoră de 12 ani, din Ighiu, acroșată de o mașină

Vineri, 8 august 2025, polițiștii rutieri din municipiul Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 74, pe raza localității Șard, a avut loc un eveniment rutier.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 66 de ani, din localitatea Ighiu, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 74, a surprins și accidentat o minoră de 12 ani, din localitatea Ighiu, care s-a angajat în traversarea străzii, prin loc nepermis.

În urma evenimentului rutier, minora de 12 ani a suferit leziuni corporale, fiind transportată la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Pietonilor li se interzice:

– să se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul cu regim de circulație prioritară, care are în funcțiune semnalele speciale de avertizare luminoase şi sonore;

-să traverseze partea carosabilă prin faţa sau prin spatele vehiculului oprit în stațiile mijloacelor de transport public de persoane, cu excepţia cazurilor în care există treceri pentru pietoni, semnalizate corespunzător;

-să prelungească timpul de traversare a drumului public, să se oprească ori să se întoarcă pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prevăzute cu semafoare;

-să traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise;

-să ocupe partea carosabilă în scopul împiedicării circulaţiei;

-să traverseze calea ferată atunci când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori când semnalul luminos sau acustic interzice trecerea;

-să circule pe pistele pentru biciclete, amenajate şi semnalizate corespunzător.

Înainte de a traversa prin locurile permise, asigurați-vă că cei aflați la volanul autovehiculelor v-au sesizat intenția și opresc pentru a vă acorda prioritate!

