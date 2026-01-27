FOTO | Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului
Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului
Poliția Locală Aiud a reacționat rapid și ferm în cazul unui localnic care a depozitat ilegal deșeuri, chiar în fața blocului.
„Un aiudean și-a făcut curățenie în propriul apartament, însă, dintr-o neatenție (vrem să credem), a depozitat deșeurile pe domeniul public, în fața blocului.
După sesizările mai multor vecini, Poliția Locală a intervenit și l-a sancționat contravențional.
Ținem să vă amintim faptul că domeniul public aparține tuturor și trebuie menținut curat.
Curățenia nu se oprește la ușa locuinței, responsabilitatea continuă și în afara ei”, au transmis, marți, 27 ianuarie 2026, reprezentanții Primăriei Aiud.
