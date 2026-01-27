Politică Administrație

FOTO | Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului

Poliția Locală Aiud a reacționat rapid și ferm în cazul unui localnic care a depozitat ilegal deșeuri, chiar în fața blocului. 

„Un aiudean și-a făcut curățenie în propriul apartament, însă, dintr-o neatenție (vrem să credem), a depozitat deșeurile pe domeniul public, în fața blocului.

După sesizările mai multor vecini, Poliția Locală a intervenit și l-a sancționat contravențional.

Ținem să vă amintim faptul că domeniul public aparține tuturor și trebuie menținut curat.

Curățenia nu se oprește la ușa locuinței, responsabilitatea continuă și în afara ei”, au transmis, marți, 27 ianuarie 2026, reprezentanții Primăriei Aiud.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în legislativul județean

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de ore

în

26 ianuarie 2026

De

Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în legislativul județean Tribunalul Alba a validat mandatul unui nou consilier județean din partea Partidului Social Democrat. Radu Călin i-a luat locul, în legislativul județean, lui Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba. Acesta din urmă a fost […]

Citește mai mult

Politică Administrație

26 ianuarie 2026: 108 ani de la nașterea fostului dictator Nicolae Ceaușescu

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

26 ianuarie 2026

De

26 ianuarie 2026: 108 ani de la nașterea fostului dictator Nicolae Ceaușescu Fostul dictator, Nicolae Ceaușescu, ar fi împlinit în 26 ianuarie 2026, vârsta de 108 de ani. Până în 1989 această zi era marcată prin festivităţi ample şi ode la adresa „celui mai iubit fiu al poporului”. La 26 ianuarie 1918, în Scorniceşti, România, […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 săptămâni

în

16 ianuarie 2026

De

Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului Județean a avut loc, miercuri, 14 ianuarie 2026, o întâlnire a vicepreședintelui Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, cu reprezentanți din Alba ai ACOR (Asociația Comunelor din România). S-a discutat despre modul în care se construiește […]

Citește mai mult