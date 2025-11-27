FOTO | Cugirenii care au aruncat gunoiul în locuri nepermise, sancționați de polițiștii locali: Amenzi de aproape 10.000 lei și 7 avertismente

Cugirenii care au aruncat gunoiul în locuri nepermise, sancționați de polițiștii locali: Amenzi de aproape 10.000 lei și 7 avertismente

În luna noiembrie 2025, polițiștii locali din cadrul Compartimentelor ordine şi linişte publică; circulaţia pe drumurile publice / Disciplina în construcţii şi afişajul stradal; protecţia mediului; control activitate comercială au desfășurat ample acțiuni de verificare pe raza orașului Cugir, având ca principal obiectiv depistarea persoanelor care nu respectă regulile privind depozitarea corectă a deșeurilor menajere în zonele de colectare a insulelor ecologice.

Acțiunile s-au bazat pe efectuarea de patrulări și verificări zilnice, monitorizarea video a zonelor în care sunt amplasate insulele ecologice, identificarea și sancționarea contravențională a persoanelor care aruncă/depozitează gunoiul menajer în exteriorul insulelor.

Atragem atenția că depozitarea deșeurilor lângă insule NU este permisă, iar persoanele surprinse abandonând deșeuri/ambalaje și resturi menajere, sau orice tip de gunoi în exteriorul insulelor, precum și răscolirea sau colectarea de deșeuri menajere, constituie contravenție, fiind aplicate în acest sens 18 sancțiuni contravenționale, cu amendă în valoare de 9800 lei și 7 avertismente scrise.

Poliția Locală aduce la cunoștința cetățenilor faptul că insulele ecologice de colectare selectivă sunt supuse unei monitorizări continue, în cooperare cu autoritatea administrației publice locale și cu operatorul serviciului de salubritate.

În cazul în care o insulă ecologică prezintă probleme de funcționare (acces blocat, supraplin, disfuncții tehnice), vă rugăm să sesizați Poliția Locală la numărul de Dispecerat – 0258755455 (disponibil 24/7), și să transmiteți informații clare privind locația și tipul defecțiunii pentru a facilita intervenția rapidă din partea autotităților abilitate.

Totodată, vă mai informăm că aveți obligația să depozitați deșeurile menajere, doar la punctul de colectare al deșeului menajer (insule ecologice), căruia îi sunteți arondat.

Astfel de controale sunt esențiale pentru menținerea unui mediu curat și pentru prevenirea comportamentelor care afectează calitatea vieții în oraș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI