FOTO | Cu anvelope de vară pe zăpadă, pe autostrada A1: Șoferiță din Alba Iulia, trasă pe dreapta de polițiști și amendată cu 1.800 lei. Femeia a rămas și fără certificatul de înmatriculare

Cu anvelope de vară pe zăpadă, pe autostrada A1: Șoferiță din Alba Iulia, trasă pe dreapta de polițiști și amendată cu 1.800 lei. Femeia a rămas și fără certificatul de înmatriculare

O șoferiță din Alba Iulia, care circula cu anvelope de vară pe autostrada A1, a fost trasă pe dreapta de polițiști. S-a ales cu o amendă de peste 1.800 lei și a rămas fără certificatul de înmatriculare.

La data de 8 ianuarie 2026, polițiștii Biroului Poliție Autostrăzi A1 Râmnicu Vâlcea- Deva au oprit pentru control, la kilometrul 17, un autoturism condus de o femeie în vârstă de 30 de ani, din Alba Iulia.

Ca urmare a controlului efectuat, polițiștii au constatat faptul că autoturismul nu era dotat corespunzător condițiilor meteo, având montate anvelope de vară.

Polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională, în valoare totală de 1.822,5 de lei, fiind totodată dispusă măsura complementară de reținere a certificatului de înmatriculare, pentru autoturismul depistat fără anvelope de iarnă, pe un sector de drum acoperit cu zăpadă, gheață sau polei.

În cauză, a fost eliberată o dovadă înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, fără drept de circulație, în conformitate cu prevederile art. 112, alin. 1, lit. h, din O.U.G. nr. 195/2002.

Polițiștii reamintesc tuturor deținătorilor de vehicule că nerespectarea prevederilor art. 102, alin. 1, pct. 28 din O.U.G. nr. 195/2002 privind dotarea cu anvelope de iarnă constituie contravenție și este sancționată cu amendă între 1.822,5 și 4.050 de lei și retragerea certificatului de înmatriculare.

Recomandări și obligații pentru conducătorii auto:

• echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă, atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei;

• informarea prealabilă cu privire la starea drumurilor și condițiile meteo;

• păstrarea unei distanțe de siguranță mai mare față de vehiculul din față.

