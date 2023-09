FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Viitorul Cluj | „Alb-negrii”, a doua reprezentație pe „Cetate”

CSU Alba Iulia a dat lovitura în derby „de Alba”, obținând o victorie categorică, la o diferență zdrobitoare, scor 5-0 (0-0), în deplasare cu Metalurgistul Cugir, formație care înaintea rundei a 4-a avea maximum de puncte.

Un meci de coșmar pentru „roș-albaștri”, Metalurgistul Cugir suferind o înfrângere dureroasă, cu o cădere inexplicabilă la reluare, în vreme ce formația albaiuliană a repurtat cel mai clar succes în Liga 3, câștigând al doilea derby „de Alba” consecutiv. O confruntare cu două jumătăți opuse, amfitrionii capotând psihic după cele 10 minute de coșmar, rezultând o umilință greu de conceput prin proporțiile eșecului. Nici în duelurile disproporționate din anii trecuți cu Corvinul Hunedoara, echipă ce a devenit un adevărat coșmar, nu au trăit cugirenii o umilință similară.

Fără Bruno Vienescu pe bancă, studenții au trecut cu bine peste primul mitan, în care adversarii au solicitat o lovitură de pedeapsă. După cum s-au derulat ostililitățile în repriza inaugurală, nimic nu prevestea uraganul din actul secund când CSU Alba Iulia și-a năucit oponenții cu 4 goluri marcate în 10 minute, producând o aspră corecție trupei lui Lucian Itu, groggy în actul secund.

“O victorie de moral pentru noi, important este ca jucătorii să rămână cu picioarele pe pământ în ciuda scorului. Diferența pare mai dură decât realitatea din teren, cu toate că am controlat întâlnirea de la un capăt la altul. Echipa adversă a avut o singură ocazie în prima repriză și o fază de penalty care, eu zic, că nu a fost, 100 la sută. Cele două victorii consecutive cu formații din Alba înseamnă, fără a fi considerat, normalitate, ne pregătim pentru a câștiga fiecare meci. Ultimele două întâlniri le-am câștigat pe merit, ne bucurăm să acumulăm puncte după începutul mai ezitant de sezon”, a spus Bruno Vienescu

*0-1, MIN. 57: R. POPA, reluare cu capul din centrul careului, la lovitura liberă executată de Al. Giurgiu

*0-2, MIN: 59: SEREBE a majorat avantajul din interiorul careului, după ce l-a driblat pe S. Itu, cu toată intervenția lui Perjeriu

*0-3, MIN. 62: PÎNTEA, șut în diagonală din careu, după o nouă neglijență în defensiva adversă

*0-4. MIN. 67: PÎNTEA realizează dubla cu un șut sub bară, după ce Perjeriu a respins balonul în față

*0-5, min. 79: SEREBE a reluat sub bară centrarea lui Pîntea

Aproximativ 300 spectatori la acest duel județean. Gazdele au avut iarăși probleme în ofensivă, Da Silva (nerezolvată viza), M. Domșa (se va opera marți la Jimbolia) și Cîrloanță (probleme la inghinali) – absenți, dar a contat mult în defensivă și indisponibilitatea lui Vl. Popa. Studenții au avut doi antrenori suspendați, Bruno Vienescu și Raul Unchiaș!

*Penalty solicitat de Metalurgistul!

Fază extrem de controversată în minutul 11, când Șaucă, în lateralul careului a fost lovit de Val. Boldea. Centralul a ezitat, s-a consultat cu asistentul, dar decizia, una ciudată, a fost lovitură liberă indirectă în favoarea gazdelor, când mai degrabă s-a fi impus lovitură de pedeapsă în favoarea „roș-albaștrilor”!

“Foarte greu de digerat o asemenea înfrângere, n-am mai pățit așa ceva pe teren propriu, nici măcar la baraj chiar dacă am întâlnit echipe mult mai puternice. Felicitări adversarului. Am făcut o primă repriză bună, a fost și acea fază de penalty, nu știu dacă a fost, dar poate se schimba soarta meciului. Nu știu ce s-a întâmplat apoi, am căzut total după primirea primului gol. Asta ne-a fost soarta, le-am și zis băieților, dacă 8 joacă bine și 3 nu, mai e cum e, dar când 3 joacă și 8 sunt slabi…”, a precizat Lucian Itu.

Și studenții au solicitat un penalty, în minutul 30, la o lovitură liberă executată de Al. Giurgiu, pentru henț la S. Itu. O ocazie imensă a ratat Tăban (45) – intervenție excelentă Gal

În actul secund, studenții au avut și o bară, prin Gilyen (52)

Arbitri R. Necrici (Chechiș), Ov. Timar, St. Belenesi (ambii Oradea) Observatori M. Salomir (Cluj-Napoca), I. Burlea (Brașov)