FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj 3-0 (1-0) | „Alb-negrii”, victorie facilă de Mărtișor, în derby „de Alba”

O nouă performanță excelentă: Larisa Ardean (LPS/CS Unirea Alba Iulia) – aur, Elena Petrescu – argint, la marș, naționalele Under 16 Cele două atlete au reușit din nou dubla, după ce au realizat același lucru și la Under 18. Rezultat extraordinar realizat de marșul din Cetatea Marii Uniri, la naționalele Under 16 de atletism, în […]