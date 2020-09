FOTO: CS Ocna Mureș – Sticla Arieșul Turda 0-2 (0-1), în prima rundă a eșalonului terț | Penalty-ul ratat de Tudor Cristea, la 0-0, momentul cheie al jocului

După o pauză de un an, CS Ocna Mureș a revenit pe a treia scenă a fotbalului autohton, pe “Stadionul Dragostei”, cu Sticla Arieșul Turda, cu o înfrângere, scor 0-2 (0-0). Momentul cheie al întâlnirii a fost ratarea unui penalty în minutul 32, de către căpitanul gazdelor, Tudor Cristea, ce a șutat peste poartă din punctul cu var (faultat Socaci).



La faza imediat următoare, turdenii au deschis scorul, peste câteva zeci de secunde, prin Cobârzan (33) – șut din careu, după ce a scăpat singur. Ocnamureșenii au dominat ostilitățile, însă după reluare toate speranțele s-au năruit când Fl. Dan (58) a marcat un eurogol, din cădere. Ulterior, Coltor (CS Ocna Mureș) a mai trimis în bară, însă zarurile erau deja aruncate.

*Gabriel Cotoară: „Nu am putut trece peste penalty-ul ratat”

„Ținând cont de problemele din ultimele zile, cu acel caz al lui Șumblea și permutările din primul unsprezece, noi am avut o prestațe bună. Am dominat adversarul până am primit golul, iar în privința ocaziilor am avut unele mult mai clare. S-au văzut și anumite carențe, nu am putut să trecem peste șocul penalty-ului ratat„, a spus antrenorul Gabriel Cotoară.

CS Ocna Mureș: V. Ignat – Vaidasigan (65, B. Cristea), Csegoldi, Borșoi, Al. Kiraly – P. Man – T. Cristea (65, Cl. Marcu), Socaci, D. Varga, Chișu (57, Coltor) – Busuioc (57, Moise); rezerve Angeru, M. Domșa, R. Moldovan, Vădan. Antrenori Gabriel Cotoară, Romeo Arinar, Tudor Stan.

Sticla: Onciu – Manu, Indreica, Cocoară, Savu, Fl. Dan, Ciurcui, Paleoca, M. Ionescu, Cobîrzan, Lemnaru; rezerve Botezan, Salcău, Hetea, V. Marcu, Pârv, Băețan, Tothăzan, Veșcan, Ititesc. Antrenor

Dintre conjudețene, “Soda dragă” a avut cea mai scurtă vacanță, întrucât a participat la miniturneul de promovare de la Ungheni, de luna trecută. Multe emoții însoțesc acest joc inaugural, întrucât ocnamureșenii suferă din pricina pandemiei.

Arbitri M. Lăstun (Rm. Vâlcea), B. Vasile (Sibiu), Ramona Udrea (Tg. Jiu) Observatori I. Teodor (Tg. Mureș), T. Biriș (Hunedoara)