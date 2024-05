FOTO: Continuă acțiunile de curățare si marcaj pentru locurile de parcare din Alba Iulia. Zonele vizate

Iulia Mărincean Fabian: Militez pentru dreptate și echitate! La conducerea Consiliului Județean Alba este timpul pentru schimbul de generații! Sunt Iulia Mărincean Fabian, am 34 de ani, sunt căsătorită și am un copil. Sunt originară din Alba Iulia și avocat de profesie. Am ales să candidez pentru funcția de consilier județean întrucât îmi doresc dreptate […]