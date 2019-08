FOTO| Construcție ilegală lângă Cascada Pișoaia din Munții Apuseni. Frumusețea zonei alterată de șantierul unei viitoare pensiuni

Construcție ilegală lângă Cascada Pișoaia din Munții Apuseni. Frumusețea zonei alterată de șantierul unei viitoare pensiuni

Frumusețea Cascadei Pișoaia din Munții Apuseni, rezervație naturală peisagistică și una dintre cele mai importante atracții turistice din județul Alba, este alterată de o construcție ilegală care a răsărit în această vară la doar câteva zeci de metri, chiar pe traiectoria cascadei.

Într-o totală sfidare a legii dar și a bunului gust și simț, un om de afaceri din Câmpeni a început să-și ridice o pensiune pe un teren achiziționat de la un localnic din Vidra, însă fără a deține niciun fel de autorizație, în ciuda zonei sensibile din punct de vedere al legislației și al vizibilității.

Afaceristul, se pare un om influent în Câmpeni s-ar putea alege acum cu o plângere penală din partea autorităților locale, după ce a încălcat ordinul de încetare a lucrărilor până la o eventuală intrare în legalitate, document emis de Primăria Vidra.

Deși construcția aflată în stadiu relativ incipient (fundație plus un zid de împrejmuire realizat din BCA) este situată chiar la limita ariei protejate și nu în interiorul ei, iar în zonă mai există câteva construcții, însă mai retrase și din lemn, aceasta afectează grav aspectul zonei. Autoritățile locale și județene au intervenit, astfel că lucrările au fost momentan stopate.

”Cineva din Câmpeni a cumpărat un teren de la un cetățean din comuna Vidra și s-a apucat să construiască pe el, fără a avea însă nicio autorizație. Am înțeles că voia să facă o pensiune sau o cabană chiar în buza ariei protejate. Noi l-am amendat cu 1500 de lei, că atât ne-a permis legea, am întocmit o adresă de sistare a lucrărilor și, totodată, i-am acordat termen de 1 an de zile să intre în legalitate, adică să obțină toate autorizațiile și avizele necesare, inclusiv de la Mediu. Între timp s-au sesizat și cei de la Consiliul Județean Alba, de la Urbanism, și cei de la Ariile Protejate care au făcut măsurători în zonă”, a declarat primarul comunei Vidra, Ioan Alexandru Resiga.

Edilul a spus că, în opinia sa, construcția începută trebuie demolată iar terenul adus la starea inițială pentru a nu strica peisajul creat de Dumnezeu.

Marți, 27 august, a fost finalizat și raportul specialiștilor Biroului de Arhitectură și Urbanism al Consiliului Județean Alba, întocmit în urma vizitei din teren efectuată săptămâna trecută. În nota de constatare emisă de CJ Alba se arată faptul că, de la data emiterii ordinului de încetare a lucrărilor emis de Primăria Vidra, în luna iunie, și până acum, se evidențiază o evoluție a lucrărilor și, deci, se poate vorbi despre o infracțiune, ceea ce atrage după sine sesizarea organelor competente.

”Prin nota de constatare se stabilește faptul că nu a fost respectată măsura de întrerupere a lucrărilor dispusă de primar și, ca atare, vorbim despre infracțiune, prevăzută de art. 24.b din Legea 50. Nota de constatare a fost înaintată Primăriei Vidra care, mai departe, trebuie să se adreseze organelor competente”, a precizat pentru ziarul Unirea Voichița Maria Coman, arhitect șef al județului Alba.

Prin urmare, mingea se află în curtea primarului din Vidra care ar trebui să facă plângere penală împotriva proprietarului construcției neautorizate, iar apoi o instanță să dispună demolarea construcției sau, eventual, intrarea în legalitate și continuarea ei. Această din urmă soluție este puțin probabilă și total nedorită.

Cascada Pişoaia, cunoscută este rezervaţie peisagistică şi se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 2,5 hectare. Rezervaţia peisagistică Cascada Pisoaia se află pe un prag stâncos de calcare cristaline de vârstă paleozoică, încadrată într-o pădure de fag şi arbori izolaţi de răşinoase.

Cascada Pișoaia este o splendidă cădere de apă de peste 18 metri înălțime situată peste drum de Dealul cu melci. Este rezervație peisagistică, aflată pe un prag stâncos de calcare, înconjurată de o pădure de amestec conifere-foioase. Apele din zonă sunt bogate în calcar și dau naștere unor splendide formațiuni calcaroase, de vârstă paleozoică, care măresc spectaculozitatea locului.

De asemenea lângă cascadă se găsesc trei bolovani gigantici sculptați de vreme ce sporesc frumusețea locului și dau peisajului un aspect pitoresc deosebit. Sau, după cum ar descrie-o un geograf: căderea de apă se realizează de la circa 18 metri înălțime, cu un front de despletire a firului apei de 25 metri pe abruptul stâncos pe care se scurge.

Formațiunile calcaroase de tip travertinic depuse de-a lungul timpului măresc spectaculozitatea zonei. Cascada Pișoaia se află în comuna Vidra, sat Nemești, în apropiere de DJ 762 Mihoiești – Avram Iancu.