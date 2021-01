FOTO| Concursul ”Cea mai frumoasă casă împodobită de Crăciun” din Bucium și-a desemnat câștigătorii: Misiune dificilă pentru membrii comisiei

A patra ediție a concursului dedicat caselor împodobite de Crăciun din comuna Bucium, s-a încheiat, Primăria și Consiliul Local Bucium anunțând câștigătorii. A fost o misiune extrem de difcilă pentru membrii comisiei de evaluare, să se decidă, care casă a fost cea mai frumos luminată din cele 115 înscrise în concurs, organizatorii suplimentând premiile și acordând și premii speciale.

Din clasament au fost excluși angajații primăriei și consilierii locali pentru ca este un concurs coordonat de Primarie și votat în Consiliul Local al Comunei Bucium.

Afișăm mai jos, clasamentul postat de Comuna Bucium, pe facebook:

Locul 1 – Fam Jurjiu – Casa nr. 33 – 200 RON;

Locul 2 – Fam Bembea – Casa nr. 88 – 200 RON;

Locul 2 – Fam Magda – Casa nr. 22 – 200 RON;

Locul 2 – Fam Balea – Casa nr. 52 – 200 RON;

Locul 2 – Fam Floca – Casa nr. 51 – 200 RON;

Locul 3 – Fam Man – Casa nr. 86 – 200 RON;

Locul 4 – Fam Purda – Casa nr. 97 – 200 RON;

Locul 5 – Fam Birlea – Casa nr. 57 – 200 RON;

Locul 6 – Fam Boglea – Casa nr. 27 – 200 RON;

Locul 7 – Fam Corches – Casa nr. 84 – 200 RON;

Locul 8- Fam Leterna – Casa nr. 89 – 150 RON;

Locul 9 – Fam Crainic – Casa nr. 81 – 150 RON;

Locul 10 – Fam Bolundut – Casa nr. 95 – 150 RON;

Premii speciale constand in cate o sampanie pentru fiecare casa de mai jos:

Fam Sicoe – Casa nr. 2;

Fam Simina – Casa nr. 3;

Fam Jurca – Casa nr. 17;

Fam Marc – Casa nr. 50;

Fam Cosma – Casa nr. 58;

Fam Nicoara – Casa nr. 62;

Fam Fer – Casa nr. 70;

Fam Rusu – Casa nr. 71;

Fam Sovea – Casa nr. 87;

Fam Colda – Casa nr. 91;

Premiile vor putea fi ridicate de la sediul Primariei Comunei Bucium incepand cu data de 18.01.2021