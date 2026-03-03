FOTO | Concasor mobil pe șenile pentru roci dure, cu capacitatea de producție de 350 tone pe oră, achiziționat de Cupru Min Abrud

Concasor mobil pe șenile pentru roci dure, cu capacitatea de producție de 350 tone pe oră, achiziționat de Cupru Min Abrud

Cupru Min Abrud a anunțat, marți, 3 martie 2026, o achizție de ultimă oră.

Este vorba de un concasor mobil pe șenile Keestrack B5e, cu sistem hibrid (acționare electrică și generator diesel inclus).

Utilajul concasează roci dure și are o capacitate de producție de circa 350 de tone pe oră.

Este conceput pentru economisirea energiei și reducerea costurilor de operare. Are și monitorizare radio de la distanță.

„Îl vom utiliza, în principal, pentru producerea pietrei concasate, necesară la supraînălțarea barajului de decantare Valea Șesei. Poate fi folosit și la reciclarea betonului și a deșeurilor din depozite sau din construcții”, au precizat reprezentanții companiei.

