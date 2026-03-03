FOTO | Concasor mobil pe șenile pentru roci dure, cu capacitatea de producție de 350 tone pe oră, achiziționat de Cupru Min Abrud
Concasor mobil pe șenile pentru roci dure, cu capacitatea de producție de 350 tone pe oră, achiziționat de Cupru Min Abrud
Cupru Min Abrud a anunțat, marți, 3 martie 2026, o achizție de ultimă oră.
Este vorba de un concasor mobil pe șenile Keestrack B5e, cu sistem hibrid (acționare electrică și generator diesel inclus).
Utilajul concasează roci dure și are o capacitate de producție de circa 350 de tone pe oră.
Este conceput pentru economisirea energiei și reducerea costurilor de operare. Are și monitorizare radio de la distanță.
„Îl vom utiliza, în principal, pentru producerea pietrei concasate, necesară la supraînălțarea barajului de decantare Valea Șesei. Poate fi folosit și la reciclarea betonului și a deșeurilor din depozite sau din construcții”, au precizat reprezentanții companiei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Investiție majoră în canalizare și epurarea apelor uzate într-o comună din Alba: Undă verde pentru proiect din partea Direcției de Mediu
Investiție majoră în canalizare și epurarea apelor uzate într-o comună din Alba: Undă verde pentru proiect din partea Direcției de Mediu Primăria Șpring a primit aviz de mediu pentru proiectul care vizează înființarea rețelei de canalizare și a unei stații de epurare în satul Drașov. Investiția va rezolva problema epurării apelor uzate și în Cunța, […]
FOTO | Primăria unei comune de munte din Alba a „angajat” un funcționar virtual: Ce sarcini are „Lupșanu”
Primăria unei comune de munte din Alba a „angajat” un funcționar virtual Primăria unei comune de munte din Alba, Lupșa, din Munții Apuseni, a prezentat, luni, 2 martie 2026, noul său funcționar virtual, „un angajat model”. „Lumea se schimbă, tehnologia galopează, așa că ne-a venit o idee: ce-ar fi să punem „Inteligența Artificială” la treabă […]
SURSE | Șoferii STP ar putea suspenda din nou circulația autobuzelor în Alba Iulia: Angajații, din nou fără salarii de mai bine de 2 luni
SURSE | Șoferii STP ar putea suspenda din nou circulația autobuzelor în Alba Iulia: Angajații, din nou fără salarii de mai bine de 2 luni Transportul public din Alba Iulia riscă să fie din nou suspendat după ce angajații nu și-au primit salariile de mai bine de 2 luni. Surse ziarulunirea.ro spun că programul curselor […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 30 martie 2026: Vreme caldă și precipitații puține. Prognoza actualizată pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 30 martie 2026: Vreme caldă și precipitații puține. Prognoza actualizată pe 4...
Fenomenul climatic El Nino ar putea reveni în 2026: Temperaturile globale ar putea crește la noi niveluri record
Fenomenul climatic El Nino ar putea reveni în 2026: Temperaturile globale ar putea crește la noi niveluri record El Nino...
Știrea Zilei
FOTO | Concasor mobil pe șenile pentru roci dure, cu capacitatea de producție de 350 tone pe oră, achiziționat de Cupru Min Abrud
Concasor mobil pe șenile pentru roci dure, cu capacitatea de producție de 350 tone pe oră, achiziționat de Cupru Min...
Investiție majoră în canalizare și epurarea apelor uzate într-o comună din Alba: Undă verde pentru proiect din partea Direcției de Mediu
Investiție majoră în canalizare și epurarea apelor uzate într-o comună din Alba: Undă verde pentru proiect din partea Direcției de...
Curier Județean
Martie 2026, o lună plină de energie, idei și comunitate pentru tineri, la Fundația Județeană pentru Tineret Alba: Traininguri, ateliere creative, sesiuni de mentorat, activități sportive, cluburi tematice și evenimente culturale. PROGRAMUL
Martie 2026, o lună plină de energie, idei și comunitate pentru tineri, la Fundația Județeană pentru Tineret Alba Fundația Județeană...
VIDEO | Adela Gache, o tânără din Blaj, a impresionat jurații de la Chefi la Cuțite cu o rețetă tradițională: ,,Sunt o mămică singură și sunt mândră de asta”
Adela Gache, o tânără din Blaj, a impresionat jurații de la Chefi la Cuțite cu o rețetă tradițională: ,,Sunt o...
Politică Administrație
Peste 400 de fermieri din două localități din Apuseni pot depune cererile de plată pentru subvenții APIA , începând cu 2026, la Serviciul Centrul Local Câmpeni: ,,Își vor reduce cheltuielile cu transportul și timpul de deplasare”
Peste 400 de fermieri din două localități din Apuseni pot depune cererile de plată pentru subvenții APIA , începând cu...
Comunicat de presă | Beniamin Todosiu (prim-vicepreședinte PSD Alba): „Primarii au obligația morală și legală de a proteja comunitățile prin eliminarea jocurilor de noroc din proximitatea cetățenilor”
Beniamin Todosiu (prim-vicepreședinte PSD Alba): „Primarii au obligația morală și legală de a proteja comunitățile prin eliminarea jocurilor de noroc...
Opinii Comentarii
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...
Cele mai frumoase mesaje de primăvară 2026. Trimite şi tu un MESAJ, o FELICITARE, un SMS de Mărţişor
Cele mai frumoase felicitări de primăvară și mesaje de 1 Martie 2026. Mesaje de mărțișor pentru: prieteni, iubit(ă), fete, mame,...