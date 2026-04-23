FOTO: Colegiul Național „Inocențiu Micu Clain” Blaj, calificare la etapa finală la ONSS volei masculin liceal, al 11-lea an consecutiv! Alte două echipe, prezente la etape de zonă

Colegiul Național „Inocențiu Micu Clain” Blaj, calificare la etapa finală la ONSS volei masculin liceal, al 11-lea an consecutiv | Alte două echipe, prezente la etape de zonă la volei feminin gimnazial și volei feminin liceal

Echipa Colegiului Național „Inocențiu Micu Clain” Blaj a realizat calificarea la etapa finală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, volei, masculin, liceal. Este a 11-a prezență consecutivă a formației din „Mica Romă” la acest nivel competițional, o performanță remarcabilă.

De asemenea, Colegiul „IMC” Blaj a avut alte două echipe participante la etapele de zonă ale competiției naționale, la gimnaziu feminin și liceal feminin. Băieții vor avea parte de turneul final la București, la finele lunii mai.

*La Arad, gimnaziu, clasamentul fazei zonale: 1. Liceul Teoretic „Jozef Gregor Tajovsky” Nădlac (Arad), 2. Școala Gimnazială Nr. 24 Timișoara (Timiș), 3. Colegiul Național „Inocențiu Micu Clain” Blaj (Alba), 4. Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Deva (Hunedoara), 5. Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița (Caraș-Severin). Componența echipei Colegiului Național „Inocențiu Micu Clain” Blaj: Guță Andrada-Ioana, Sârbu Emma-Maria, Muntean Elena-Adina, Pintea Dariana, Iuga Ilinca Maria, Moșneag Oana Catinca, Breazu, Alexandra Maria, Tocaciu, Irina Alesia, Pripon Andreea Monica, Aldea Alesia-Maria. profesor coordonator: Balu Nicolae Dan

*Caransebeș, etapa interjudețeană, volei, fete, liceu, clasament: 1. Deva, 2. Timișoara, 3. Colegiul Național „Inocențiu Micu Clain” Blaj (Alba), 4. Arad, 5. Reșița. Antrenor Silviu-Ioan Marcu.

Lot: Brianna Maria Barna și Mara Miriam Mihu (a XI-a A), Anastasia Maria Fekete (a XII-a C), Iulia Jasmine Mărginean (a XI-a B), Amira Ana Maria Săbăduș și Anastasia Gruiescu (a XI-a C), Rania Lara Ștefănescu (a XI-a D), Mihaela Georgiana Moșneag (a X-a E), Cătălina Andrea Tuluș (a IX-a E), Sofia Ioana Zudor (a IX-a C).

*Caransebeș, etapa interjudețeană, volei, băieți, liceu, clasament final: 1. Alba, 2. Arad, 3. Timiș, 4. Hunedoara, 5. Caraș-Severin.

Lotul Blajului: Gabriel Coman, Andrei Laurențiu Câmpean (clasa a XII-a B), Raul Cristian Șilean (a XII-a A), Alexandru Mihai-Sechel și David Deneș (a XI-a A), Teodor-Valentin Jidveian (a X-a B), Andrei-Daniel Sărătean (a X-a D), Tudor Andrei-Șuteu, Horea Cristian Luncean (a IX-a A), Antonio Bogdan Dancu (a XI-a D). Antrenor Silviu-Ioan Marcu.

Este o colaborare foarte bună la nivelul catedrei de educație fizică și sport în cadrul Colegiului. În fazele anterioare au participat Dan Balu, cu fetele de la gimnaziu și băieții de la liceu, și Raluca Rotar-Tătar, cu fetele de liceu

