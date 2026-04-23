FOTO: Colegiul Național „Inocențiu Micu Clain” Blaj, calificare la etapa finală la ONSS volei masculin liceal, al 11-lea an consecutiv! Alte două echipe, prezente la etape de zonă
Echipa Colegiului Național „Inocențiu Micu Clain” Blaj a realizat calificarea la etapa finală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, volei, masculin, liceal. Este a 11-a prezență consecutivă a formației din „Mica Romă” la acest nivel competițional, o performanță remarcabilă.
Citește și: FOTO | Echipa de volei fete – liceu de la Colegiul Național „I.M. Clain” Blaj, calificare la etapa finală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar
De asemenea, Colegiul „IMC” Blaj a avut alte două echipe participante la etapele de zonă ale competiției naționale, la gimnaziu feminin și liceal feminin. Băieții vor avea parte de turneul final la București, la finele lunii mai.
*La Arad, gimnaziu, clasamentul fazei zonale: 1. Liceul Teoretic „Jozef Gregor Tajovsky” Nădlac (Arad), 2. Școala Gimnazială Nr. 24 Timișoara (Timiș), 3. Colegiul Național „Inocențiu Micu Clain” Blaj (Alba), 4. Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Deva (Hunedoara), 5. Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița (Caraș-Severin). Componența echipei Colegiului Național „Inocențiu Micu Clain” Blaj: Guță Andrada-Ioana, Sârbu Emma-Maria, Muntean Elena-Adina, Pintea Dariana, Iuga Ilinca Maria, Moșneag Oana Catinca, Breazu, Alexandra Maria, Tocaciu, Irina Alesia, Pripon Andreea Monica, Aldea Alesia-Maria. profesor coordonator: Balu Nicolae Dan
*Caransebeș, etapa interjudețeană, volei, fete, liceu, clasament: 1. Deva, 2. Timișoara, 3. Colegiul Național „Inocențiu Micu Clain” Blaj (Alba), 4. Arad, 5. Reșița. Antrenor Silviu-Ioan Marcu.
Lot: Brianna Maria Barna și Mara Miriam Mihu (a XI-a A), Anastasia Maria Fekete (a XII-a C), Iulia Jasmine Mărginean (a XI-a B), Amira Ana Maria Săbăduș și Anastasia Gruiescu (a XI-a C), Rania Lara Ștefănescu (a XI-a D), Mihaela Georgiana Moșneag (a X-a E), Cătălina Andrea Tuluș (a IX-a E), Sofia Ioana Zudor (a IX-a C).
*Caransebeș, etapa interjudețeană, volei, băieți, liceu, clasament final: 1. Alba, 2. Arad, 3. Timiș, 4. Hunedoara, 5. Caraș-Severin.
Lotul Blajului: Gabriel Coman, Andrei Laurențiu Câmpean (clasa a XII-a B), Raul Cristian Șilean (a XII-a A), Alexandru Mihai-Sechel și David Deneș (a XI-a A), Teodor-Valentin Jidveian (a X-a B), Andrei-Daniel Sărătean (a X-a D), Tudor Andrei-Șuteu, Horea Cristian Luncean (a IX-a A), Antonio Bogdan Dancu (a XI-a D). Antrenor Silviu-Ioan Marcu.
Este o colaborare foarte bună la nivelul catedrei de educație fizică și sport în cadrul Colegiului. În fazele anterioare au participat Dan Balu, cu fetele de la gimnaziu și băieții de la liceu, și Raluca Rotar-Tătar, cu fetele de liceu
Liga 3, Sănătatea Cluj – CSM Unirea Alba Iulia, duel încins pentru locul secund! Și celelalte 3 conjudețene au jocuri externe
Liga 3, Sănătatea Cluj – CSM Unirea Alba Iulia, duel încins pentru locul secund și barajul de promovare! Și celelalte 3 conjudețene au jocuri externe În play-off-ul Seriei 7 din Liga 3, este vineri, confruntarea dintre Sănătatea Cluj și CSM Unirea Alba Iulia, unul cu miză uriașă, între contracandidate la locul secund și participarea la […]
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, „remontada” și calificare dramatică! Formația albaiuliană, calificată la turneul final de la Constanța, la fotbal
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, „remontada” și calificare dramatică, în pelungiri, după ce a întors scorul de la 0-2! Formația albaiuliană, la turneul final de la Constanța, la fotbal Echipa de fotbal a Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia a realizat o „remontada” și o calificare dramatică la turneu final de la Constanța. Citește […]
FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, meci special cu copiii de la Centrul de Zi ReCreativ! Bucurie și zâmbete pe „Cetate”
CSM Unirea Alba Iulia, meci special cu copiii de la Centrul de Zi ReCreativ! Bucurie și zâmbete pe „Cetate”, cu prilejul unei acțiuni deosebite Echipierii divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia au oferit momente aparte pentru 16 copii, cu vârste între 6 și 16 ani, puștii bucurându-se de o miuță pe cinste pe gazonul Stadionului […]
Legea femicidului, promulgată de Nicușor Dan: „Violența împotriva femeilor a fost prea mult timp ignorată”
Legea femicidului, promulgată de Nicușor Dan: „Violența împotriva femeilor a fost prea mult timp ignorată” Legea pentru prevenirea și combaterea...
Petra Pavaje lansează Evo Green, produse cu impact climatic minim: Cimentul evoZero Carbon Captured cu amprentă de carbon aproape zero a fost transformat într-un produs finit
Petra Pavaje lansează Evo Green, produse cu impact climatic minim: Cimentul evoZero Carbon Captured cu amprentă de carbon aproape zero...
Operație dificilă realizată cu succes la spitalul din Alba Iulia: Pacient cu tumoră cerebrală gigant, salvat de medici după o intervenție care a durat 7 ore
Operație dificilă realizată cu succes la spitalul din Alba Iulia: Pacient cu tumoră cerebrală gigant, salvat de medici după o...
UPDATE VIDEO | ACCIDENT cu deltaplanul la Rimetea: Pilotul, un bărbat de 48 de ani, recuperat cu ajutorul unui elicopter SMURD
ACCIDENT cu deltaplanul la Rimetea: Pilotul, un bărbat de 48 de ani, recuperat cu ajutorul unui elicopter SMURD Un accident...
FOTO | Elev de la Colegiul Militar din Alba Iulia, distins cu Premiul special al Societății de Geografie din România. Ștefan Simescu, rezultatele deosebite obținute la Olimpiada Națională de Geografie
Elev de la Colegiul Militar din Alba Iulia, distins cu Premiul special al Societății de Geografie din România. Ștefan Simescu,...
Bărbat din Alba, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier, adus în țară din Germania. Va sta după gratii 2 ani și 6 luni
Bărbat din Alba, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier, adus în țară din Germania. Va sta după...
Miniștrii PSD au demisionat din Guvernul Bolojan: „Premierul nu mai poate revendica o majoritate parlamentară și, implicit, nici legitimitatea de a conduce Guvernul”
Miniștrii PSD au demisionat din Guvernul Bolojan: „Premierul nu mai poate revendica o majoritate parlamentară și, implicit, nici legitimitatea de...
Comunicat de presă | Investiții în oameni, educație, sănătate și infrastructură – amendamente ale PSD la bugetul județului
Comunicat de presă | Investiții în oameni, educație, sănătate și infrastructură – amendamente ale PSD la bugetul județului Împreună cu...
Ce nume se sărbătoresc de SFÂNTUL GHEORGHE 2026: Peste 900.000 de români își serbează onomastica în 23 aprilie
Nume sărbătorite de Sfântul Gheorghe 2026 • Nume derivate de la Gheorghe: George, Georgeta, Georgiana, Geta, Gina, Gelu, Geo, Gică,...
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. SMS-uri, urări şi felicitări pe care le poţi transmite celor care îşi sărbătoresc onomastica
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. URĂRI de „La mulţi ani” de Sf Gheorghe, FELICITĂRI, TEXTE şi SMS-uri haioase și amuzante...