Petra Pavaje lansează Evo Green, produse cu impact climatic minim: Cimentul evoZero Carbon Captured cu amprentă de carbon aproape zero a fost transformat într-un produs finit

De 22 aprilie, Ziua Pământului, Florea Grup anunță o inovație absolută în domeniul materialelor de construcții. Petra Pavaje lansează Evo Green, un produs dezvoltat de către hubul de inovare al companiei ca răspuns direct la nevoia tot mai mare de soluții de construcții sustenabile, cu impact minim asupra mediului.

Evo Green este o gamă de pavaje care folosește ca materie primă cimentul evoZero® Carbon Captured, primul ciment din lume cu emisii minime, aproape zero, obținut prin captarea carbonului, de la compania Heidelberg Materials. Pe lângă caracteristicile fizice ale produsului, care îi asigură durabilitatea indiferent de condițiile meteo, acest ciment are amprenta de carbon “near-zero”, conform standardelor europene EN 15804.

Mai mult, conformitatea este autentificată de către un organism independent, DNV Business Assurance Germany GmbH. Prin utilizarea acestui material, Florea Grup reușește să ofere în premieră pe piața din România pavajul cu cea mai redusă amprentă de carbon dintre toate materialele de construcții care au în componență betonul.

,,evoZero face acum posibilă inovația în construcții cu o amprentă de carbon semnificativ redusă, near zero. Avem toată deschiderea față de partenerii noștri pentru a integra evoZero în proiecte-pilot și dezvoltări de referință, accelerând astfel adoptarea soluțiilor cu emisii reduse. Pavajele EvoGreen, cu impact climatic minim, sunt un prim exemplu și setează un nou standard pentru ceea ce ne propunem să facem în viitor”. Florian Aldea, Director General Heidelberg Materials România

Un element esențial al pavajului Evo Green de la Petra Pavaje este trasabilitatea completă a reducerilor de carbon rezultate din producția cimentului. Acestea sunt monitorizate și verificate printr-un sistem de monitorizare, raportare și verificare (MRV – denumit Banca de carbon) care garantează eficacitatea și integritatea proiectelor de captare și stocare a carbonului (CCS) implementate de Heidelberg Materials AG.

Prin lansarea Evo Green sub brandul Petra Pavaje, Florea Grup își consolidează poziția de pionier în adoptarea soluțiilor cu impact redus asupra mediului în industria materialelor de construcții din România.

„Evo Green nu este doar un produs inovator, ci o dovadă clară a angajamentului nostru pentru un model de business responsabil față de mediu. În cei 30 de ani de la fondarea companiei, am reușit să devenim un etalon al practicilor sustenabile, atât prin investiții majore, cât și prin activitatea operațională de zi cu zi, unde am implementat proceduri de lucru în acest sens. Motto-ul „În armonie cu natura” sub care operăm este într-adevăr direcția pe care o urmăm în toate etapele producției.”, transmite Marcel Florea – CEO Florea Grup.

Evo Green este destinat proiectelor rezidențiale, comerciale și de infrastructură care urmăresc reducerea amprentei de carbon și alinierea la cerințele actuale de sustenabilitate și raportare ESG. Fiind un produs de nișă, gama Evo Green nu va fi listată în catalogul destinat publicului larg, așadar cei interesați sunt încurajați să contacteze reprezentanții regionali de vânzări. Informații complete despre Evo Green pot fi găsite pe site-ul companiei petrapavaje.ro.

Lansarea gamei Evo Green este un pas nou în întărirea imaginii de producător sustenabil pe care Petra Pavaje o are. Aniversarea companiei este pe 5 iunie. Se marchează astfel data la care s-au produs primele prefabricate din beton la fabrica din Alba Iulia, dar și Ziua Mondială a Mediului.

Compania are în prezent una dintre cele mai mari flote de autoturisme electrice din România, și 8 parcuri fotovoltaice care asigură până la 40% din autonomia energetică a punctelor de lucru respective. Mai mult, toate fabricile și depozitele Petra Pavaje dispun de stații de încărcare a mașinilor electrice, destinate atât angajaților cât și clienților și partenerilor. În anul 2025, compania Florea Grup a desfășurat una dintre cele mai importante campanii de împădurire din România, plantând 42.000 de puieți pe o suprafață de 9 hectare în județul Alba.

Compania urmărește reducerea emisiilor pe întreg fluxul de producție, de la extragerea și transportul materiei prime, până la livrarea spre client a produselor finite. Iar un avantaj cheie în acest sens este că Florea Grup deține atât o carieră de piatră proprie, cât și o flotă de autocamioane pentru livrarea acestor produse. Mai mult, investițiile majore în cele 4 fabrici din Alba Iulia, Ploiești, Arad și Roman au cuprins sistemele de roboți industriali care optimizează maxim consumul de energie în procesul de producție a pavajelor.

Florea Grup își ia angajamentul să continue investițiile în asigurarea unui business sustenabil și să împărtășească modelele de bune practici tuturor celor interesați.

Contact:

www.floreagrup.ro

Iulia Hladiuc (Guș) – director marketing

Email: [email protected]

Tel: 0786 560 540

