Curier Județean

FOTO | Colecție de stereografii cu 24 de scene din viața lui Iisus Hristos, exponatul lunii martie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Colecție de stereografii cu 24 de scene din viața lui Iisus Hristos, exponatul lunii martie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Marți, 3 martie 2026, de la ora 11.00, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va fi vernisat Exponatul lunii martie: colecția de stereografii intitulată „Life of Christ”, ce cuprinde 24 de scene din viața lui Iisus Hristos.

Tehnică specifică sfârșitului de secol al XIX-lea, stereografia presupunea realizarea și vizualizarea unor imagini duble, aproape identice, fotografiate din unghiuri ușor diferite și privite prin intermediul unui dispozitiv special (stereoscop), care crea iluzia tridimensionalității. Metoda oferea publicului senzația de profunzime și realism și a reprezentat una dintre formele timpurii de divertisment vizual și educație prin imagine.

O particularitate a acestor stereografii constă în faptul că, pentru realizarea scenelor, nu au fost utilizate lucrări de artă sau reprezentări iconografice deja existente. În schimb, s-a apelat la statuete de lut (mulaje) la scară mică, special modelate de un maestru francez, concepute anume pentru a fi fotografiate stereoscopic. Cartolinele stereoscopice au avut o circulație largă în epocă, având deopotrivă valoare devoțională și caracter educativ.

Piesele au intrat în colecțiile muzeului în anul 2009, prin donația generosului colecționar Remus Baciu, și pot fi admirate la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia pe durata lunii martie 2026.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

sursa: Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 40 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 23-27 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 22 de minute

în

2 martie 2026

De

ITM Alba: AMENZI de 4.500 de lei și 40 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 23-27 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii În perioada 23-27 februarie 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 4.500 de lei și au acordat 40 de avertismente în urma controalelor efectuate. Prin Programul cadru […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | „Mărțișor de prim ajutor!”: Voluntarii Crucii Roșii Române Filiala Alba au oferit mărțișoare de prim ajutor locuitorilor din Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 52 de minute

în

2 martie 2026

De

„Mărțișor de prim ajutor!”: Voluntarii Crucii Roșii Române Filiala Alba au oferit mărțișoare de prim ajutor locuitorilor din Alba Iulia Crucea Roșie Română Filiala Alba a sărbătorit venirea primăverii printr-o acțiune inedită și a transformat tradiționalul mărțișor într-un instrument de promovare a importanței primului ajutor. Sub sloganul „Mărțișor de prim ajutor”, voluntarii organizației au distribuit […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Teiușul în mișcare: milioane de pași și o comunitate unită în luna februarie. 80 de oameni au participat la competiție

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

2 martie 2026

De

Teiușul în mișcare: milioane de pași și o comunitate unită în luna februarie. 80 de oameni au participat la competiție Orașul Teiuș a demonstrat recent că sănătatea și spiritul de echipă nu țin cont nici de vârstă, nici de temperaturile din calendar.  În perioada 1–28 februarie 2026, străzile orașului au prins viață într-un mod inedit, […]

Citește mai mult