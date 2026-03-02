FOTO | Colecție de stereografii cu 24 de scene din viața lui Iisus Hristos, exponatul lunii martie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Colecție de stereografii cu 24 de scene din viața lui Iisus Hristos, exponatul lunii martie 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Marți, 3 martie 2026, de la ora 11.00, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va fi vernisat Exponatul lunii martie: colecția de stereografii intitulată „Life of Christ”, ce cuprinde 24 de scene din viața lui Iisus Hristos.

Tehnică specifică sfârșitului de secol al XIX-lea, stereografia presupunea realizarea și vizualizarea unor imagini duble, aproape identice, fotografiate din unghiuri ușor diferite și privite prin intermediul unui dispozitiv special (stereoscop), care crea iluzia tridimensionalității. Metoda oferea publicului senzația de profunzime și realism și a reprezentat una dintre formele timpurii de divertisment vizual și educație prin imagine.

O particularitate a acestor stereografii constă în faptul că, pentru realizarea scenelor, nu au fost utilizate lucrări de artă sau reprezentări iconografice deja existente. În schimb, s-a apelat la statuete de lut (mulaje) la scară mică, special modelate de un maestru francez, concepute anume pentru a fi fotografiate stereoscopic. Cartolinele stereoscopice au avut o circulație largă în epocă, având deopotrivă valoare devoțională și caracter educativ.

Piesele au intrat în colecțiile muzeului în anul 2009, prin donația generosului colecționar Remus Baciu, și pot fi admirate la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia pe durata lunii martie 2026.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

sursa: Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

