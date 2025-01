FOTO | Cinematograful Columna din Alba Iulia, readus la viață printr-o investiție de 21 milioane lei: A fost semnat contractul de autorizare și execuție a lucrărilor de reabilitare, dotare și modernizare a clădirii

O tânără româncă, desemnată pentru a treia oară cea mai bună jucătoare de Counter-Strike din lume: Ana Dumbravă are 25 de ani și este studentă la Iași Românca Ana Dumbravă are 25 de ani, este originară din Rădăuți și a fost desemnată „Cea mai bună jucătoare de Counter-Strike din lume” pentru al treilea an consecutiv. […]