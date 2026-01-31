FOTO | Cine sunt polițiștii care au salvat de la moarte un bărbat care se spânzurase

Cine sunt polițiștii care au salvat de la moarte un bărbat care se spânzurase

Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara a oferit detalii despre polițiștii care au salvat de la moarte un bărbat care se spânzurase.

„Laurențiu și Cornel, colegii noștri din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Hunedoara, cei care au salvat viața unui bărbat aflat în dificultate

Pe 28 ianuarie 2026, în urma unui apel la 112 care indica un pericol iminent, agenții de poliție Laurențiu și Cornel au intervenit rapid și fără ezitare (detalii în comentarii).

Au străbătut peste 300 de metri prin zăpadă, pe întuneric, pentru a ajunge la locuința unui bărbat de 45 de ani, pe care l-au găsit într-o situație critică.

Prin prezență de spirit, calm și profesionalism, cei doi polițiști au intervenit imediat, au acordat primul ajutor și au menținut victima în siguranță până la sosirea echipajului medical. Bărbatul a fost transportat la spital, iar în prezent starea acestuia este stabilă.

Intervenția lor demonstrează că dincolo de uniformă sunt oameni dedicați, pregătiți să protejeze viața, indiferent de condiții.

Recomandări preventive în cazurile de tentativă de suicid:

*Fiți atenți la semnele de alarmă: izolare, schimbări bruște de comportament, mesaje de adio.

*Vorbiți deschis cu cei aflați în dificultate și încurajați-i să ceară ajutor.

*În situații de urgență, apelați imediat 112.

Sprijinul familiei, al prietenilor și al specialiștilor poate salva vieți.

Împreună, putem face diferența”, se arată într-o postare de vineri, 30 ianuarie 2026, de pe pagina de facebook a Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara.

