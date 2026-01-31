FOTO | Cine sunt polițiștii care au salvat de la moarte un bărbat care se spânzurase
Cine sunt polițiștii care au salvat de la moarte un bărbat care se spânzurase
Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara a oferit detalii despre polițiștii care au salvat de la moarte un bărbat care se spânzurase.
Citește și: FOTO | Doi polițiști au salvat de la moarte un bărbat: Era spânzurat cu o funie de o grindă, dar a reușit să sune la 112
„Laurențiu și Cornel, colegii noștri din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Hunedoara, cei care au salvat viața unui bărbat aflat în dificultate
Pe 28 ianuarie 2026, în urma unui apel la 112 care indica un pericol iminent, agenții de poliție Laurențiu și Cornel au intervenit rapid și fără ezitare (detalii în comentarii).
Au străbătut peste 300 de metri prin zăpadă, pe întuneric, pentru a ajunge la locuința unui bărbat de 45 de ani, pe care l-au găsit într-o situație critică.
Prin prezență de spirit, calm și profesionalism, cei doi polițiști au intervenit imediat, au acordat primul ajutor și au menținut victima în siguranță până la sosirea echipajului medical. Bărbatul a fost transportat la spital, iar în prezent starea acestuia este stabilă.
Intervenția lor demonstrează că dincolo de uniformă sunt oameni dedicați, pregătiți să protejeze viața, indiferent de condiții.
Recomandări preventive în cazurile de tentativă de suicid:
*Fiți atenți la semnele de alarmă: izolare, schimbări bruște de comportament, mesaje de adio.
*Vorbiți deschis cu cei aflați în dificultate și încurajați-i să ceară ajutor.
*În situații de urgență, apelați imediat 112.
Sprijinul familiei, al prietenilor și al specialiștilor poate salva vieți.
Împreună, putem face diferența”, se arată într-o postare de vineri, 30 ianuarie 2026, de pe pagina de facebook a Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cât valorează cadourile primite de președintele Nicușor Dan în 2025. LISTA
Cât valorează cadourile primite de președintele Nicușor Dan în 2025 Administrația Prezidențială a publicat lista oficială a cadourilor primite de președintele Nicușor Dan în anul 2025 cu ocazia unor acțiuni de protocol. Conform documentului, valoarea totală a bunurilor primite este de aproape 10.000 de euro. Printre cele mai valoroase daruri se numără: *O fotografie înrămată, […]
Datoria de 60% din PIB, fiecare român pierde 57.000 lei. Statul e „dator vândut”
Datoria de 60% din PIB, fiecare român pierde 57.000 lei. Statul e „dator vândut” Datoria publică depășește o mie de miliarde de lei, adică depășește 60% din Produsul Intern Brut. De asemenea, anul trecut au depăşit 50 de miliarde de lei, de patru ori mai mult decât în 2019. Din fiecare 10 lei cheltuiți de […]
Raed Arafat: „Accesul copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare ar trebui limitat și în România”
Raed Arafat: „Accesul copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare ar trebui limitat și în România” Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat în MAI Raed Arafat apreciază, în contextul recentelor evenimente în care au fost implicaţi minori, că a venit momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Cine sunt polițiștii care au salvat de la moarte un bărbat care se spânzurase
Cine sunt polițiștii care au salvat de la moarte un bărbat care se spânzurase Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara a...
Cât valorează cadourile primite de președintele Nicușor Dan în 2025. LISTA
Cât valorează cadourile primite de președintele Nicușor Dan în 2025 Administrația Prezidențială a publicat lista oficială a cadourilor primite de...
Știrea Zilei
VIDEO | Echipe din 5 județe la Alba Iulia la o importantă competiție regională de robotică pentru copii și adolescenți: În concurs, idei și soluții inspirate din modul în care oamenii pun în valoare trecutul
Echipe din 5 județe la Alba Iulia la o importantă competiție regională de robotică pentru copii și adolescenți: În concurs,...
UPDATE FOTO | Accident rutier GRAV între Cut și Câlnic: O șoferiță rănită, primește îngrijiri medicale. Trafic îngreunat
Accident rutier GRAV între Cut și Câlnic: O șoferiță rănită, primește îngrijiri medicale. Trafic îngreunat Un accident rutier a avut...
Curier Județean
Bărbat de 31 de ani din Alba Iulia REȚINUT pentru agresiune fizică: Victima, un bărbat de 38 de ani
Bărbat de 31 de ani din Alba Iulia REȚINUT pentru agresiune fizică: Victima, un bărbat de 38 de ani Un...
31 ianuarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ în județul Alba: Vizibilitate redusă și sub 50 de metri
COD GALBEN de CEAȚĂ în județul Alba: Vizibilitate redusă și sub 50 de metri Județul Alba este, vineri, 31 ianuarie...
Politică Administrație
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale
Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la...
Opinii Comentarii
31 ianuarie: Ziua „de-a-ndoaselea”. Ziua în care toate normele sociale au fost transformate „pe dos”
31 ianuarie: Ziua „de-a-ndoaselea”. Ziua în care toate normele sociale au fost transformate „pe dos” Pe 31 ianuarie sărbătorim ziua...
30 ianuarie: 140 de ani de la nașterea lui Iuliu Hossu, Episcopul Unirii
30 ianuarie: 140 de ani de la nașterea lui Iuliu Hossu, Episcopul Unirii Iuliu Hossu, de la a cărui naștere...