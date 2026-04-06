FOTO | Cinci familii de vârstnici din Mogoș, vizitate de un grup de pasionați de ATV-uri din Blaj. Bunicii au primit pachete alimentare pentru Paște: ,,Răsplata cea mai mare, bucuria de pe chipul lor”
Cinci familii de vârstnici din Mogoș, vizitate de un grup de pasionați de ATV-uri din Blaj. Bunicii au primit pachete alimentare pentru Paște: ,,Răsplata cea mai mare, bucuria de pe chipul lor”
Cinci familii de vârstnici din Mogoș au fost vizitate de un grup de pasionați de ATV-uri din Blaj. Bunicii au primit pachete alimentare pentru Paște, iar răsplata cea mai mare a fost bucuria oamenilor la vederea ajutorului primit.
Pentru cel mai mulți dintre noi Paștele înseamnă timp alături de familie, mese îmbelșugate și daruri, dar pentru mulți vârstnici din județul Alba este doar o altă zi în care sunt singuri. Unii dintre ei nu mai au pe nimeni în viețile lor și trăiesc în zone greu accesibile sau îndepărtate.
În 2026, Paștele vine cu speranță pentru cinci familii de vârstnici din Mogoș care, în sfârșitul de săptămână au primit vizita unui grup de pasionați de ATV-uri din Blaj. Membrii grupului nu sunt la prima acțiune umanitară, pentru ei fiind deja un obicei să dăruiască, fie că vorbim de sărbătorile pascale sau de Crăciun, nu doar pachete de alimente, ci și speranță și lumină pentru cei singuri sau aflați în situații dificile.
Membrii grupului pun mână de la mână și din banii strânși cumpără tot ce este nevoie pentru familiile care au nevoie de ajutor. Anul acesta de Paște, blăjenii au ajuns încărcați cu daruri la 5 familii din Mogoș.
,,Am cumpărat de toate, baxuri de ulei, făină, mălai, zahăr, orez, mai exact alimente neperisabile. De data aceasta, pentru că s-au strâns bani mai mulți, am completat în pachete cu brânzeturi, salamuri, cârnați uscați. Am umplut un microbuz și am plecat spre Mogoș. Ajunși acolo, am cărat cu atv-urile toate cumpărăturile până la bunici”, a povestit pentru ziarulunirea.ro unul din membrii grupului.
Oamenii spun că vor continua acțiunile ori de câte ori au ocazia, iar răsplata cea mai mare este în bucuria vârstnicilor cărora le trec pragul: ,,Chipurile oamenilor la care ajungem se luminează când ne văd, asta ne motivează să continuăm ceea ce facem. Doamne ajută la cât mai multe”, mai spun atv-iștii din Blaj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Știrea Zilei
FOTO | Cinci familii de vârstnici din Mogoș, vizitate de un grup de pasionați de ATV-uri din Blaj. Bunicii au primit pachete alimentare pentru Paște: ,,Răsplata cea mai mare, bucuria de pe chipul lor”
Cinci familii de vârstnici din Mogoș, vizitate de un grup de pasionați de ATV-uri din Blaj. Bunicii au primit pachete...
Femeie din Alba Iulia, victima unei fraude online: Escrocii i-au furat 1.315 de lei folosind un cont fals, cu numele și fotografia unei rude a victimei
Femeie din Alba Iulia, victima unei fraude online: Escrocii i-au furat 1.315 de lei folosind un cont fals, cu numele...
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
