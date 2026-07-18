Update foto | Accident mortal pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Fetiță de 5 ani, decedată, după ce mașina în care se afla a acroșat glisiera mediană
Accident mortal pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Fetiță de 5 ani, decedată, după ce mașina în care se afla a acroșat glisiera mediană
Un accident rutier mortal s-a produs în dimineața zilei de sâmbătă, 18 iulie 2026, pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu.
„Traficul rutier se desfășoară îngreunat pe Autostrada 1, în dreptul kilometrului 259, pe sensul de mers spre Sibiu, în apropierea localității Cristian, județul Sibiu, după ce un autoturism a acroșat glisiera mediană a drumului de mare viteză. În urma accidentului, o persoană necesită îngrijiri medicale. Traficul rutier se desfășoară cu viteză redusă pe prima bandă, a doua fiind blocată. Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 07:30”, a transmis Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române la ora 6.40.
„ISU Sibiu intervine pe A1 în zona localității Cristian la un autoaccident rutier. La fața locului sunt mobilizate patru echipaje SMURD dintre care unul cu medic, elicopterul SMURD Mureș, o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere. În accident au fost implicați doi adulți și doi minori. Un minor în vârstă de aproximativ cinci ani se află în stop cardiorespirator, în aceste momente se aplică manevre de resuscitare. Intervenția este în desfășurare, revin cu date”, a transmis ISU Sibiu la ora 7.17.
„Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, fetița în vârstă de aproximativ 5 ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul fiind nevoit să declare decesul acesteia. O femeie în vârstă de aproximativ 31 de ani care a suferit un traumatism cranian și un traumatism toracic și minorul în vârstă de aproximativ un an, care a suferit escoriații au fost transportați la spital”, a transmis ISU Sibiu la ora 7.44.
„Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva intervin de urgență la un accident rutier produs pe autostrada A1, la km 262, pe sensul Sebeș–Sibiu, în apropierea localității Cristian, în care a fost implicat un singur autoturism.
Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe autostrada A1, la km 262, un bărbat în vârstă de 41 de ani, cetățean străin, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu parapetul median, răsturnându-se. În urma evenimentului rutier, din nefericire, o minoră în vârstă de 5 ani a decedat. O femeie în vârstă de 31 de ani, de asemenea cetățean străin, împreună cu fiul său în vârstă de un an, pasageri în autoturism, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.
Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și dispunerii măsurilor legale. Traficul rutier a fost afectat, circulația fiind oprită în urma accidentului pentru intervenția echipajelor prezente la fața locului. La acest moment, traficul a fost reluat și se desfășoară în condiții normale”, a transmis IPJ Sibiu.
foto: ISU Sibiu
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