Sport

Foto: CIL Blaj a învins Sporting Cluj, scor 4-1, în primul amical al verii pentru echipa din „Mica Romă” | Sâmbătă, dispută cu CSC Șelimbăr

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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Divizionara terță CIL Blaj a învins Sporting Cluj, scor 4-1, în primul amical al verii pentru echipa din „Mica Romă”

Divizionara terță din „Mica Romă” a câștigat primul meci de verificare al verii, 4-1 (3-0), pe propriul teren, cu Sporting Cluj. Au punctat Tineiu – dublă, Toader și Fleșer (ultimii doi, în probe)

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Cu acest prilej, sub comanda lui Daniel Tătar, în al cărui staff sunt noutăți precum Florin Vulc (preparator fizic) și Alexandru Perde (antrenor cu portarii), au debutat jucători aduși în această perioadă (Blănaru, Pîntea, Nistor), dar și o serie de fotbaliști testați, gen P. Toader (2008, Hermannstadt), Glonț (ex-CSM Unirea Alba Iulia, va fi testat câteva zile), Fleșer (2007, Sporting Cluj, în probe), Bandi (2005, în probe), Bobăilă (2008, CSM Unirea Alba Iulia, în probe).

Buturile au fost apărate pe rând de R. Damian și Checicheș (portar, 24 ani, ex Sănătatea Cluj și Viitorul Cluj); absenți Păduraru, Ciumaș.

Foto: Denis FRATICI

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